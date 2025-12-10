Струнка й усміхнена: 67-річна Джеймі Лі Кертіс у шкіряній сукні вийшла на червону доріжку

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Джеймі Лі Кертіс відвідала прем’єру комедійного фільму «Елла Маккей» у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі, у якому вона зіграла.

Акторка вийшла на червону доріжку в образі total black. На ній була шкіряна приталена сукня міді із заклепками і драпуванням, кофта і капронові колготи. Вбрання Кертіс доповнила чорними лакованими туфлями і клатчем-конвертом.

У Джеймі була стильна коротка зачіска, макіяж у бежево-нюдових тонах, оптичні окуляри на обличчі, діамантові сережки-цвяшки у вухах, ланцюжок із підвіскою на шиї, браслет, годинник і каблучка на руках.

Нагадаємо, Джеймі Лі Кертіс разом із Ліндсей Логан знялися у новій кумедній фотосесії.