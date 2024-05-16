Струнка Жасмин Тукс у бікіні відпочила у сауні

Топмодель влаштувала собі невеликий відпочинок.
33-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – між численними зніманнями та світськими виходами вирішила влаштувати собі день релаксу та відвідати ультрачервону сауну.
На фото, якими модель поділилася в Instagram, вона позує у дерев'яній кабіні у білому бікіні. Її волосся зібране в пучок, а на обличчі, звичайно, немає макіяжу.
Фігура Жасмін має приголомшливий вигляд, адже модель у лютому 2023 року стала вперше мамою, вона народила доньку, яку назвала Мія Вікторія. Батьком дівчинки є чоловік моделі – виконавчий директор Snapchat, син віцепрезидента Еквадору – Хуан Давід Борреро.
Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс показала, як під час вагітності позувала оголеною. Модель була в одних трусах та жакеті, накинутому на одне плече. Автором фото став фешн-фотограф Джером Дюран.
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