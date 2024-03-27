Струнка Жизель Олівейра в червоному бікіні позагорала на яхті

Модель знялася у рекламі купальників.
30-річна бразильська модель Жизель Олівейра стала героїнею рекламної компанії бренду Bikini Bible та приміряла нові моделі купальників.
(гортайте фото вправо)
Вона позувала на яхті в бікіні зі стрінгами, приймала душ прямо на борту і багато засмагала в ефектних позах.
Також приміряла бікіні з люрексу – купальники саме з такої тканини будуть у тренді цього літа.
Нагадаємо, раніше модель Жизель Олівейра показувала фото із бразильського карнавалу. Вона позувала для фото у рожевому корсеті з шипами, червоній мініспідниці, а також у кольє з підвісками у вигляді полуниці.
Читайте також:
- У наймоднішому пальті сезону: модель Жизель Олівейра прогулялася осіннім Нью-Йорком
- У сукні з халтером та градієнтом: Жизель Олівейра продемонструвала фігуру в ефектному образі
- У блискучому міні: розкішна Жизель Олівейра на вечірці у Каліфорнії