Струнка Жизель Олівейра в червоному бікіні позагорала на яхті

30-річна бразильська модель Жизель Олівейра стала героїнею рекламної компанії бренду Bikini Bible та приміряла нові моделі купальників.

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Вона позувала на яхті в бікіні зі стрінгами, приймала душ прямо на борту і багато засмагала в ефектних позах.

Жизель Олівейра / Фото: Instagram Жизель Олівейра

Також приміряла бікіні з люрексу – купальники саме з такої тканини будуть у тренді цього літа.

Нагадаємо, раніше модель Жизель Олівейра показувала фото із бразильського карнавалу. Вона позувала для фото у рожевому корсеті з шипами, червоній мініспідниці, а також у кольє з підвісками у вигляді полуниці.

Жизель Олівейра / Фото: Instagram Жизель Олівейра

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