ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Стримано і чуттєво: "дівчина Бонда" Леа Сейду з'явилася на червоній доріжці у Венеції

Акторка обрала для своєї появи просте вбрання без блиску і зайвого декору.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леа Сейду

Леа Сейду / © Associated Press

Венеціанський кінофестиваль завжди відзначений чудовими вбраннями його іменитих гостей, і цьогоріч багато з них віддали перевагу класиці моди: чорним сукням, які незмінно привертають увагу на червоній доріжці. Однією з них стала французька акторка Леа Сейду, яка зіграла у франшизі про Джеймса Бонда.

Леа Сейду / © Associated Press

Леа Сейду / © Associated Press

У Венеції вона з’явилася на прем’єрі фільму «Безмовний друг», в якому зіграла. Леа вийшла на червону доріжку у вбранні від Модного дому Louis Vuitton — легкій, чорній трикотажній сукні-боді з накидкою-кейпом і напівпрозорою спідницею.

Акторка мала елегантний і жіночний вигляд, а свій образ доповнила укладанням з легкими локонами і діамантовим браслетом на руці з сапфіром.

Леа Сейду / © Associated Press

Леа Сейду / © Associated Press

Фільм, який презентувала акторка, розповідає історію одного дерева через три слабко пов’язані між собою історії, що відбуваються в різні епохи: 1908, 1972 і 2020 роки.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie