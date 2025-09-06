- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 164
- Час на прочитання
- 1 хв
Стримано і чуттєво: "дівчина Бонда" Леа Сейду з'явилася на червоній доріжці у Венеції
Акторка обрала для своєї появи просте вбрання без блиску і зайвого декору.
Венеціанський кінофестиваль завжди відзначений чудовими вбраннями його іменитих гостей, і цьогоріч багато з них віддали перевагу класиці моди: чорним сукням, які незмінно привертають увагу на червоній доріжці. Однією з них стала французька акторка Леа Сейду, яка зіграла у франшизі про Джеймса Бонда.
У Венеції вона з’явилася на прем’єрі фільму «Безмовний друг», в якому зіграла. Леа вийшла на червону доріжку у вбранні від Модного дому Louis Vuitton — легкій, чорній трикотажній сукні-боді з накидкою-кейпом і напівпрозорою спідницею.
Акторка мала елегантний і жіночний вигляд, а свій образ доповнила укладанням з легкими локонами і діамантовим браслетом на руці з сапфіром.
Фільм, який презентувала акторка, розповідає історію одного дерева через три слабко пов’язані між собою історії, що відбуваються в різні епохи: 1908, 1972 і 2020 роки.
Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.