ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Стильовий прийом, який ви маєте повторити: Кеті Голмс показала, як носити светр цієї осені

Вона показала цікавий повсякденний образ, який варто взяти на замітку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Акторка Кеті Голмс, яка також носить негласне звання найстильнішої мешканки Нью-Йорка, з’явилася на світському заході, де її сфотографували папараці. Новим образом зірка продемонструвала почуття стилю і що не боїться модних експериментів.

Вона поєднала коричневі шкіряні штани з сітчастим топом, з-під якого визирав її бюстгальтер, а також класичним приталеним жакетом чорного кольору. Також Кеті доповнила вбрання стильними туфлями та невеличкою сумкою, але головною родзинкою її луку став бежевий светр, який акторка накинула на плечі й зав’язала в ньому рукава. Це був цікавий стилістичний прийом, який також зігрівав її в прохолодний осінній день.

Кеті Холмс / © Getty Images

Кеті Холмс / © Getty Images

Раніше Голмс вчила нас, як носити лофери цієї осені. 46-річна зірка вийшла на прогулянку містом у теплий осінній день і показала, як бути стильною і невимушеною, поєднуючи прості речі.

Кеті Холмс / © Getty Images

Кеті Холмс / © Getty Images

Стиль Кеті Голмс (30 фото)

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie