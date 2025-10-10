- Дата публікації
Стильовий прийом, який ви маєте повторити: Кеті Голмс показала, як носити светр цієї осені
Вона показала цікавий повсякденний образ, який варто взяти на замітку.
Акторка Кеті Голмс, яка також носить негласне звання найстильнішої мешканки Нью-Йорка, з’явилася на світському заході, де її сфотографували папараці. Новим образом зірка продемонструвала почуття стилю і що не боїться модних експериментів.
Вона поєднала коричневі шкіряні штани з сітчастим топом, з-під якого визирав її бюстгальтер, а також класичним приталеним жакетом чорного кольору. Також Кеті доповнила вбрання стильними туфлями та невеличкою сумкою, але головною родзинкою її луку став бежевий светр, який акторка накинула на плечі й зав’язала в ньому рукава. Це був цікавий стилістичний прийом, який також зігрівав її в прохолодний осінній день.
Раніше Голмс вчила нас, як носити лофери цієї осені. 46-річна зірка вийшла на прогулянку містом у теплий осінній день і показала, як бути стильною і невимушеною, поєднуючи прості речі.