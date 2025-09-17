ТСН у соціальних мережах

Стильна і дуже красива: розглядаємо п'ять образів Марго Роббі в Нью-Йорку

Пропонуємо подивитися, що підібрав для Марго її стиліст Ендрю Мукамал.

Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Австралійка Марго Роббі вирушила у промотур для просування фільму «Велика смілива красива подорож», у якому виконала головну роль разом з Коліном Фарреллом. Зараз вона проводить час у Нью-Йорку, і 16 вересня у акторки був дуже насичений на події робочий день, за який вона змінила аж п’ять образів.

Ефектне міні

Марго була зовсім не схожа на себе, адже мала образ, який повністю складався з речей та аксесуарів від Модного дому Celine. Зокрема, на ній була мінісукня з колекції весна-літо 2014 року з чорним крупним принтом, а також туфлі з відкритою пряжкою на широких підборах. Завершували лук сумка зі шкіри й замші з геометричним візерунком, браслет та окуляри.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Креативний жакет і штани

Це креативне вбрання акторки було повністю від бренду Phoebe Philo. Лук містив незвичайний жакет, одягнений з чорним бюст’є, а також широкі класичні штани. Завершували образ сабо на підборах, окуляри і квадратна шкіряна сумка.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Жакет і джинси

У цьому повсякденному вбранні Марго поєднала жакет від Saint Laurent, білий топ і класичні джинси. Також вона взула гостроносі туфлі, наділа окуляри, а в її руці була сумка Phoebe Philo.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Стильний коричневий образ

Акторка мала приголомшливий вигляд у вбранні від бренду Christopher Esber з колекції Resort 2026, яке включало замшеву спідницю і топ без бретелей. На Роббі були також босоніжки від Khaite з ремінцями та окуляри.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Скульптурне міні

Марго здивувала шанувальників, вибравши вбрання від Magda Butrym — скульптурну мінісукню зі складками і дуже гарним ліфом. Поєднала вона її з босоніжками на підборах.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

