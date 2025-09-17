- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 2 хв
Стильна і дуже красива: розглядаємо п'ять образів Марго Роббі в Нью-Йорку
Пропонуємо подивитися, що підібрав для Марго її стиліст Ендрю Мукамал.
Австралійка Марго Роббі вирушила у промотур для просування фільму «Велика смілива красива подорож», у якому виконала головну роль разом з Коліном Фарреллом. Зараз вона проводить час у Нью-Йорку, і 16 вересня у акторки був дуже насичений на події робочий день, за який вона змінила аж п’ять образів.
Ефектне міні
Марго була зовсім не схожа на себе, адже мала образ, який повністю складався з речей та аксесуарів від Модного дому Celine. Зокрема, на ній була мінісукня з колекції весна-літо 2014 року з чорним крупним принтом, а також туфлі з відкритою пряжкою на широких підборах. Завершували лук сумка зі шкіри й замші з геометричним візерунком, браслет та окуляри.
Креативний жакет і штани
Це креативне вбрання акторки було повністю від бренду Phoebe Philo. Лук містив незвичайний жакет, одягнений з чорним бюст’є, а також широкі класичні штани. Завершували образ сабо на підборах, окуляри і квадратна шкіряна сумка.
Жакет і джинси
У цьому повсякденному вбранні Марго поєднала жакет від Saint Laurent, білий топ і класичні джинси. Також вона взула гостроносі туфлі, наділа окуляри, а в її руці була сумка Phoebe Philo.
Стильний коричневий образ
Акторка мала приголомшливий вигляд у вбранні від бренду Christopher Esber з колекції Resort 2026, яке включало замшеву спідницю і топ без бретелей. На Роббі були також босоніжки від Khaite з ремінцями та окуляри.
Скульптурне міні
Марго здивувала шанувальників, вибравши вбрання від Magda Butrym — скульптурну мінісукню зі складками і дуже гарним ліфом. Поєднала вона її з босоніжками на підборах.