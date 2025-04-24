ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

Стильна і красива: Сара Мішель Геллар сходила на інтерв'ю і продемонструвала гарне вбрання

Знаменита білявка привернула увагу своїм вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар, відома насамперед за своєю роллю у серіалі «Баффі — переможниця вампірів», сходила на інтерв’ю. Акторку помітили, коли вона йшла на програму Today у Нью-Йорку.

Одягнена Сара Мішель була стильно та елегантно, оскільки поєднала костюм, який включав коротку спідницю, чорний светр та вільне пальто у кольорову велику клітку. Взута була в бежеві туфлі, а в руці тримала сумку Tote від Balenciaga. Світле волосся зірка зібрала у низький хвіст, а також завершила лук великими пластиковими сережками.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

На початку місяця Геллар продемонструвала ефектну довгу вечірню сукню від Zimmermann, яка була в леопардовий принт. У цьому вбранні вона відвідала вечірку, присвячену фіналу серіалу HBO «Білий лотос», у якому зіграв син Арнольда Шварценеггера.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Чорна сумка від Balenciaga, схоже, дуже подобається акторці, оскільки з нею вона також приходила на показ жіночої колекції Balenciaga осінь-зима 2025-2026 у Парижі.

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie