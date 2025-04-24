Стильна і красива: Сара Мішель Геллар сходила на інтерв'ю і продемонструвала гарне вбрання

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

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Сара Мішель Геллар, відома насамперед за своєю роллю у серіалі «Баффі — переможниця вампірів», сходила на інтерв’ю. Акторку помітили, коли вона йшла на програму Today у Нью-Йорку.

Одягнена Сара Мішель була стильно та елегантно, оскільки поєднала костюм, який включав коротку спідницю, чорний светр та вільне пальто у кольорову велику клітку. Взута була в бежеві туфлі, а в руці тримала сумку Tote від Balenciaga. Світле волосся зірка зібрала у низький хвіст, а також завершила лук великими пластиковими сережками.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

На початку місяця Геллар продемонструвала ефектну довгу вечірню сукню від Zimmermann, яка була в леопардовий принт. У цьому вбранні вона відвідала вечірку, присвячену фіналу серіалу HBO «Білий лотос», у якому зіграв син Арнольда Шварценеггера.

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Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Чорна сумка від Balenciaga, схоже, дуже подобається акторці, оскільки з нею вона також приходила на показ жіночої колекції Balenciaga осінь-зима 2025-2026 у Парижі.

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images Сара Мішель Геллар / © Getty Images Сара Мішель Геллар / © Associated Press Сара Мішель Геллар / © Associated Press Сара Мішель Геллар / © Getty Images Сара Мішель Геллар / © Associated Press Сара Мішель Геллар / © Associated Press