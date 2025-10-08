- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
Стильна красуня: Тейлор Свіфт сфотографували в Нью-Йорку, після виходу її гучного альбому
Образи зірки у звичайному житті та для заходів дуже відрізняються, але вона завжди любить бути яскравою і доповнює луки аксесуарами.
У вівторок увечері співачку Тейлор Свіфт помітили, коли вона йшла на вечерю в нью-йоркський ресторан The Eighty Six, але нареченого Тревіса Келсі з нею того вечора не було.
Зірка обрала лаконічне вбрання, в якому поєднала картату мініспідницю від Miu Miu, гольф-водолазку та коричневі чоботи на підборах. Також у руці Тейлор несла невелику чорну сумку від Dior та доповнила лук золотими прикрасами, серед яких особливу увагу привертав браслет The Love від Cartier.
Але перед тим як з’явиться в цьому фешенебельному ресторані, Свіфт відвідала інтерв’ю в програмі «Нічне шоу з Джиммі Феллоном». Там Тейлор розповіла про випуск свого альбому The Life of a Showgirl після того, як так довго тримала його в таємниці, та про заручини з Тревісом Келсі.
Але також не можна не відзначити і сукню, яку співачка обрала для своєї появи, адже на ній було міні зі стразами від Giuseppe Di Morabito на одне плече і босоніжки від Jimmy Choo.
Образ Свіфт для «Нічного шоу» створений стилістом і дизайнером Джозефом Касселлом Фалконером.