ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Стильна красуня: Тейлор Свіфт сфотографували в Нью-Йорку, після виходу її гучного альбому

Образи зірки у звичайному житті та для заходів дуже відрізняються, але вона завжди любить бути яскравою і доповнює луки аксесуарами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Getty Images

У вівторок увечері співачку Тейлор Свіфт помітили, коли вона йшла на вечерю в нью-йоркський ресторан The Eighty Six, але нареченого Тревіса Келсі з нею того вечора не було.

Зірка обрала лаконічне вбрання, в якому поєднала картату мініспідницю від Miu Miu, гольф-водолазку та коричневі чоботи на підборах. Також у руці Тейлор несла невелику чорну сумку від Dior та доповнила лук золотими прикрасами, серед яких особливу увагу привертав браслет The Love від Cartier.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Але перед тим як з’явиться в цьому фешенебельному ресторані, Свіфт відвідала інтерв’ю в програмі «Нічне шоу з Джиммі Феллоном». Там Тейлор розповіла про випуск свого альбому The Life of a Showgirl після того, як так довго тримала його в таємниці, та про заручини з Тревісом Келсі.

Але також не можна не відзначити і сукню, яку співачка обрала для своєї появи, адже на ній було міні зі стразами від Giuseppe Di Morabito на одне плече і босоніжки від Jimmy Choo.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Образ Свіфт для «Нічного шоу» створений стилістом і дизайнером Джозефом Касселлом Фалконером.

Гарні образи співачки Тейлор Свіфт (27 фото)

Тейлор Свифт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_1 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Селена Гомес та Тейлор Свіфт / © Associated Press

Селена Гомес та Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор Свифт_2 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_1 / © Getty Images

© Getty Images

Тейлор Свифт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_2 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт_5 / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

© Associated Press

Тейлор Свифт / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie