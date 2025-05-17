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- Шоу-бізнес
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Стильна пара: Вікторія та Девід Бекхеми провели час у Нью-Йорку
Знаменитий британське подружжя Вікторія та Девід Бекхем відвідали разом Нью-Йорк, де їх сфотографували папараці.
У США вони прибули на тлі чуток про погані стосунки зі старшим сином та його дружиною Ніколою— дочкою американського мільярдера.
Спочатку Вікторію помітили на Мангеттені під час шопінгу, модельєрка вийшла з магазину з покупками. 51-річна зірка була одягнена у спортивний костюм та кросівки, а на її очах були сонцезахисні окуляри.
Потім її заскочили дорогою на зустріч. Вікторія вже переодяглася у діловий сірий костюм, а в руці несла чорну сумку Birkin та коричневий клатч.
Також у Нью-Йорку сфотографували і її чоловіка Девіда Бекхема, коли він виходив із готелю та ніс у руках велику сумку Goyard. Колишній футболіст був одягнений на перший погляд досить скромно, але всі його речі були від досить відомих брендів, наприклад, він носив пальто від Loro Piana.
Нагадаємо, що 2 травня у всесвітньо відомого футболіста був ювілей — він відсвяткував 50-річчя. Вечірка на честь дня народження Девіда відбулася в ресторані Core у Лондоні, на яку були запрошені його батьки, близькі люди та зіркові друзі. Старший син пари — Бруклін — не прийшов на свято.