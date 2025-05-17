Стильна пара: Вікторія та Девід Бекхеми провели час у Нью-Йорку

Вікторія Бекхем / © Getty Images

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У США вони прибули на тлі чуток про погані стосунки зі старшим сином та його дружиною Ніколою— дочкою американського мільярдера.

Спочатку Вікторію помітили на Мангеттені під час шопінгу, модельєрка вийшла з магазину з покупками. 51-річна зірка була одягнена у спортивний костюм та кросівки, а на її очах були сонцезахисні окуляри.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Потім її заскочили дорогою на зустріч. Вікторія вже переодяглася у діловий сірий костюм, а в руці несла чорну сумку Birkin та коричневий клатч.

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Вікторія Бекхем / © Getty Images

Також у Нью-Йорку сфотографували і її чоловіка Девіда Бекхема, коли він виходив із готелю та ніс у руках велику сумку Goyard. Колишній футболіст був одягнений на перший погляд досить скромно, але всі його речі були від досить відомих брендів, наприклад, він носив пальто від Loro Piana.

Девід Бекхем / © Getty Images

Нагадаємо, що 2 травня у всесвітньо відомого футболіста був ювілей — він відсвяткував 50-річчя. Вечірка на честь дня народження Девіда відбулася в ресторані Core у Лондоні, на яку були запрошені його батьки, близькі люди та зіркові друзі. Старший син пари — Бруклін — не прийшов на свято.

Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images Вікторія Бекхем / © Getty Images