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Стильна Сієнна Міллер у штанному костюмі і за руку з бойфрендом відвідала Вімблдон
Сієнна Міллер та її коханий Олі Грін відвідали шостий день Вімблдонського тенісного турніру.
Змагання відбуваються у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні, а покровителькою турніру є принцеса Уельська Кейт, яка раніше цього тижня вже відвідувала турнір.
Сієнна Міллер, яка у травні цього року стала мамою втретє, народивши дитину від бойфренда, який на чотирнадцять років її молодший, приїхала з коханим подивитися теніс.
Одягнена акторка була в стильний штанний костюм-трійку, який складався з жилету, що обтискає, подовженого жакета і широких штанів, доповнивши образ кремовими босоніжками на підборах. Міллер розпустила біляве волосся, зробивши хвилясте укладання, одягла прикрасу на шию та сонцезахисні окуляри у круглій оправі. Образ вийшов дуже стильний.
Її коханий також був у костюмі кремового кольору та чорній сорочці, і взутий у чорні шкіряні туфлі. У Олі були чорні окуляри від сонця на обличчі та скуйовджена зачіска.
Нагадаємо, на Вімблдоні також побували колишній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата.