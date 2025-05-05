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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
2 хв

Стильна та яскрава: 70-річна Донателла Версаче відвідала гламурну вечірку

Модельєрка вперше вийшла на публіку після продажу свого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Getty Images

Після того, як відома італійська модельєрка Донателла Версаче відсвяткувала 70-річчя, вона з’явилася на публіці в Нью-Йорку. Легенда моди відвідала на коктейльній вечірці Moda Operandi, яка стала вечіркою перед Met Gala та відбулася у готелі Twenty Two Hotel.

Донателла носила того дня яскраво-рожевий костюм від свого бренду, який включав жакет та штани-кльош. Також на ній були туфлі на високій платформі, топ із принтом, яскраві масивні сережки з камінням та сонцезахисні окуляри в рожевій оправі.

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Наступного дня Версаче помітили знову. Модельєрка з’явилася у Верхньому Іст-Сайді — це шикарний район Нью-Йорка, який славиться модними ресторанами та дизайнерськими магазинами. Донателла знову носила штани, але цього разу її лук був у бежево-коричневому кольорі. Модельєрка також одягла шкіряний жакет, лонгслів та окуляри. У її руці була стильна та трендова сумка-хобо в тон вбрання.

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Ці появи на публіці також стали першим публічним появою Донателли після продажу її сімейного бренду Versace компанії Prada Group. Нагадаємо, що нещодавно вона також запостила фотографію з Міуччею Прада, зазначивши, що щаслива, що її бренд став частиною цієї компанії.

«Я абсолютно щаслива, що Versace стане частиною сім’ї Prada. Джанні і я завжди захоплювалися Міуччею, Патріціо та їхньою родиною. Для мене велика честь передати бренд до рук такого надійного італійського сімейного бізнесу, і я готова підтримати цю нову еру бренду будь-яким можливим способом».

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Getty Images

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

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