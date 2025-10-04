Стильні білявки: Кеті і Нікі Гілтон відвідали разом показ відомого бренду

Кеті Гілтон і Нікі Гілтон / © Getty Images

Молодша сестра Періс Гілтон — світська левиця і відома модниця Нікі Гілтон — відвідала Тиждень моди в Парижі. Компанію знаменитості склала її не менш відома мама — Кеті.

Разом вони відвідали показ нової колекції весна-літо 2026 бренду Giambattista Valli. Одягнулися Нікі та Кеті в одному стилі — їхні сукні були романтичними й ніжними, з елегантним квітковим принтом. Нікі обрала сукню-жакет з ґудзиками, яку доповнила ніжними рожевими бабушами, прикрашеними трояндами, а також сумкою рожевого кольору. Кеті ж носила зелену довгу сукню з рюшами у поєднанні з атласними туфлями з квітами та жовтою сумкою.

Це вже другий захід, який знамениті родички відвідали разом в Парижі, адже раніше в рамках Тижня моди в Парижі їх також помітили на вечірці на честь Карла Лагерфельда. Також захід відвідала і Періс Гілтон.

