Шоу-бізнес
57
1 хв

Стильні білявки: Кеті і Нікі Гілтон відвідали разом показ відомого бренду

Вбрання мами і доньки були в романтичному стилі і в квітковий принт.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Гілтон і Нікі Гілтон

Кеті Гілтон і Нікі Гілтон / © Getty Images

Молодша сестра Періс Гілтон — світська левиця і відома модниця Нікі Гілтон — відвідала Тиждень моди в Парижі. Компанію знаменитості склала її не менш відома мама — Кеті.

Разом вони відвідали показ нової колекції весна-літо 2026 бренду Giambattista Valli. Одягнулися Нікі та Кеті в одному стилі — їхні сукні були романтичними й ніжними, з елегантним квітковим принтом. Нікі обрала сукню-жакет з ґудзиками, яку доповнила ніжними рожевими бабушами, прикрашеними трояндами, а також сумкою рожевого кольору. Кеті ж носила зелену довгу сукню з рюшами у поєднанні з атласними туфлями з квітами та жовтою сумкою.

Кеті Гілтон і Нікі Гілтон / © Getty Images

Кеті Гілтон і Нікі Гілтон / © Getty Images

Це вже другий захід, який знамениті родички відвідали разом в Парижі, адже раніше в рамках Тижня моди в Парижі їх також помітили на вечірці на честь Карла Лагерфельда. Також захід відвідала і Періс Гілтон.

Кеті Гілтон і Нікі Гілтон / © Associated Press

Кеті Гілтон і Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон у гарних сукнях (19 фото)

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

