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- Шоу-бізнес
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Стильні і красиві: Оля Цибульська, Валентина Хамайко і Надія Матвєєва відвідали фешнівент
Зіркові красуні прийшли на презентацію літньої колекції одягу.
У Києві відбулася презентація української дизайнерської колаборації MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA. Колекція, яка отримала назву «INTEGRITY», присвячена цілісності зсередини та зовні. Вона про підтримку і внутрішню єдність, яка пов’язує усі частини людської душі у єдине ціле.
Колірна палітра дропу: пастельно-блакитний, рожевий, жовтий і молочний. Речі створені із натуральних матеріалів та оздоблені вишивкою. Родзинкою капсули стала мереживна хустина з довгими пасками.
Фешнівент відвідали зіркові гості: співачка Оля Цибульська, телеведучі Валентина Хамайко і Надія Матвєєва, фітнес-тренерка Ксенія Літвінова, ведуча і учасниця першого сезону шоу «Холостяк» Марина Арістова та інші.
Колекцію презентувала персональна стилістка і фешнінфлюенсерка — Ольга Літвінова. Вона розповіла про модні тенденції, стильні поєднання трендових кольорів і фактур, а також продемонструвала на моделях варіанти стильного поєднання речей.
Модераторкою івенту була авторка і ведуча шоу «Ожинове морозиво» — Мирослава Мандзюк.
Чарівну музичну атмосферу заходу створив скрипаль Андрій Таранець.