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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Стильні і красиві: Оля Цибульська, Валентина Хамайко і Надія Матвєєва відвідали фешнівент

Зіркові красуні прийшли на презентацію літньої колекції одягу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оля Цибульська і Анна Малиновська//Фото Андрій Піддубняк

Оля Цибульська і Анна Малиновська//Фото Андрій Піддубняк

У Києві відбулася презентація української дизайнерської колаборації MOTRYA & ANNA MALYNOVSKA. Колекція, яка отримала назву «INTEGRITY», присвячена цілісності зсередини та зовні. Вона про підтримку і внутрішню єдність, яка пов’язує усі частини людської душі у єдине ціле.

Творчині колекції — Анна Малиновська і Тетяна Дроздова/Фото Андрій Піддубняк

Творчині колекції — Анна Малиновська і Тетяна Дроздова/Фото Андрій Піддубняк

Нова колекція/Фото Андрій Піддубняк

Нова колекція/Фото Андрій Піддубняк

Колірна палітра дропу: пастельно-блакитний, рожевий, жовтий і молочний. Речі створені із натуральних матеріалів та оздоблені вишивкою. Родзинкою капсули стала мереживна хустина з довгими пасками.

Фешнівент відвідали зіркові гості: співачка Оля Цибульська, телеведучі Валентина Хамайко і Надія Матвєєва, фітнес-тренерка Ксенія Літвінова, ведуча і учасниця першого сезону шоу «Холостяк» Марина Арістова та інші.

Ксенія Літвінова, Інна Кириченко, Оля Цибульська, Анна Малиновська/Фото Андрій Піддубняк

Ксенія Літвінова, Інна Кириченко, Оля Цибульська, Анна Малиновська/Фото Андрій Піддубняк

Ксенія Літвінова, Надія Матвєєва/Фото Андрій Піддубняк

Ксенія Літвінова, Надія Матвєєва/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Богинич, Ксенія Літвінова, Анна Малиновська, Тетяна Дроздова, Валентина Хамайко/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Богинич, Ксенія Літвінова, Анна Малиновська, Тетяна Дроздова, Валентина Хамайко/Фото Андрій Піддубняк

Марина Арістова/Фото Андрій Піддубняк

Марина Арістова/Фото Андрій Піддубняк

Колекцію презентувала персональна стилістка і фешнінфлюенсерка — Ольга Літвінова. Вона розповіла про модні тенденції, стильні поєднання трендових кольорів і фактур, а також продемонструвала на моделях варіанти стильного поєднання речей.

Ольга Літвінова і Альона Єрхова/Фото Андрій Піддубняк

Ольга Літвінова і Альона Єрхова/Фото Андрій Піддубняк

Ольга Літвінова/Фото Андрій Піддубняк

Ольга Літвінова/Фото Андрій Піддубняк

Модераторкою івенту була авторка і ведуча шоу «Ожинове морозиво» — Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк/Фото Андрій Піддубняк

Мирослава Мандзюк/Фото Андрій Піддубняк

Чарівну музичну атмосферу заходу створив скрипаль Андрій Таранець.

Андрій Таранець/Фото Андрій Піддубняк

Андрій Таранець/Фото Андрій Піддубняк

Анна Малиновська, Надія Матвєєва/Фото Андрій Піддубняк

Анна Малиновська, Надія Матвєєва/Фото Андрій Піддубняк

Ксенія Літвінова, Тетяна Богинич, Валентина Хамайко/Фото Андрій Піддубняк

Ксенія Літвінова, Тетяна Богинич, Валентина Хамайко/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Дроздова/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Дроздова/Фото Андрій Піддубняк

CHANDRA, Євген Єрьомін/Фото Андрій Піддубняк

CHANDRA, Євген Єрьомін/Фото Андрій Піддубняк

Анжела Чигрин/Фото Андрій Піддубняк

Анжела Чигрин/Фото Андрій Піддубняк

Анна Малиновська з родиною/Фото Андрій Піддубняк

Анна Малиновська з родиною/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Карікова/Фото Андрій Піддубняк

Тетяна Карікова/Фото Андрій Піддубняк

Олена Шершньова, Ксенія Виноградова/Фото Андрій Піддубняк

Олена Шершньова, Ксенія Виноградова/Фото Андрій Піддубняк

Віта Булана/Фото Андрій Піддубняк

Віта Булана/Фото Андрій Піддубняк

Анна Малиновська, Ольга Літвінова, Тетяна Дроздова, Олександра Малиновська/Фото Андрій Піддубняк

Анна Малиновська, Ольга Літвінова, Тетяна Дроздова, Олександра Малиновська/Фото Андрій Піддубняк

Яна Вінніченко/Фото Андрій Піддубняк

Яна Вінніченко/Фото Андрій Піддубняк

Маргарита Хилько/Фото Андрій Піддубняк

Маргарита Хилько/Фото Андрій Піддубняк

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