Стильні луки зірок на шоу MONATIK: Надя Дорофєєва у сітчастому каптурі, KAZKA – у джинсовому корсеті
Зіркові красуні в ефектних аутфітах з’явилиися на концерті Дмитра Монатіка у Палаці спорту.
Масштабне шоу «Так вмієш лиш ти» MONATIK у столичному Палаці спорту продовжують до сих пір обговорювати, адже воно було неймовірним і залишилося у серцях всіх глядачів.
А ми пропонуємо розглянути найстильніші образи зіркових гостей концерту. Підтримати Дмитра Монатіка прийшли такі знаменитості: Надя Дорофєєва, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, Джамала, Маша Єфросиніна, Alina Pash, Олена Кравець, Jerry Heil, Григорій Решетнік, Алан Бадоєв, Володимир Дантес, Євген Кошовий, Ірина Горова, Володимир Завадюк, Гарік Корогодський, OTOY, Іван Фролов, Даша Квіткова, Соня Плакидюк, Іван Уривський, Тоня Ноябрьова, Даша Кацуріна, та інші. До речі, Надя Дорофєєва, Олександра Заріцька, KOLA та Alina Pash цього вечора виконали з MONATIK дуетні пісні.
Надя Дорофєєва постала на фотозоні у спокусливому аутфіті. На ній був цікавий сітчастий каптур із камінням, чорний бюстгальтер-топ із зав’язками навколо талії і широкі чорні штани з білими стібками.
Олександра Заріцька захопила стильним луком в ансамблі з деніму. На ній був сірий штанний костюм і синій корсет. Привертали увагу акцентні рожеві рукавички і довгий брелок із цікавими деталями.
Джамала одягла різнокольоровий світшот і чорні широкі штани з білими лампасами, скомбінувавши їх із білими кросівками.
KOLA була одягнена у блакитний корсетний топ із чорним шкіряним поясом і чорну плісовану спідницю, а Ірина Монатік — у чорну мінісукню.
Alina Pash поєднала у своєму аутфіті чорні шкіряні корсет і кюлоти, водолазка з принтом, пояс-спідниця з чорно-помаранчевим принтом і коричневі високі чоботи зі шнурівкою.