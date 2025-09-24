Стильні луки зірок на шоу MONATIK: Надя Дорофєєва у сітчастому каптурі, KAZKA – у джинсовому корсеті

Надя Дорофєєва

Масштабне шоу «Так вмієш лиш ти» MONATIK у столичному Палаці спорту продовжують до сих пір обговорювати, адже воно було неймовірним і залишилося у серцях всіх глядачів.

А ми пропонуємо розглянути найстильніші образи зіркових гостей концерту. Підтримати Дмитра Монатіка прийшли такі знаменитості: Надя Дорофєєва, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, Джамала, Маша Єфросиніна, Alina Pash, Олена Кравець, Jerry Heil, Григорій Решетнік, Алан Бадоєв, Володимир Дантес, Євген Кошовий, Ірина Горова, Володимир Завадюк, Гарік Корогодський, OTOY, Іван Фролов, Даша Квіткова, Соня Плакидюк, Іван Уривський, Тоня Ноябрьова, Даша Кацуріна, та інші. До речі, Надя Дорофєєва, Олександра Заріцька, KOLA та Alina Pash цього вечора виконали з MONATIK дуетні пісні.

Маша Єфросиніна з сином/Фото Віталій Ухов

Григорій Решетнік із родиною/Фото Віталій Ухов

Олена Кравець/Фото Віталій Ухов

Надя Дорофєєва постала на фотозоні у спокусливому аутфіті. На ній був цікавий сітчастий каптур із камінням, чорний бюстгальтер-топ із зав’язками навколо талії і широкі чорні штани з білими стібками.

Надя Дорофєєва/Фото Віталій Ухов

Олександра Заріцька захопила стильним луком в ансамблі з деніму. На ній був сірий штанний костюм і синій корсет. Привертали увагу акцентні рожеві рукавички і довгий брелок із цікавими деталями.

Олександра Заріцька /Фото Віталій Ухов

Джамала одягла різнокольоровий світшот і чорні широкі штани з білими лампасами, скомбінувавши їх із білими кросівками.

Джамала з синами/Фото Віталій Ухов

KOLA була одягнена у блакитний корсетний топ із чорним шкіряним поясом і чорну плісовану спідницю, а Ірина Монатік — у чорну мінісукню.

KOLA та Ірина Монатік/Фото Віталій Ухов

Alina Pash поєднала у своєму аутфіті чорні шкіряні корсет і кюлоти, водолазка з принтом, пояс-спідниця з чорно-помаранчевим принтом і коричневі високі чоботи зі шнурівкою.

Alina Pash/Фото Віталій Ухов

Володимир Дантес/Фото Віталій Ухов

Нікіта Кісельов/Фото Віталій Ухов

Соня Плакидюк/Фото Віталій Ухов

ROXOLANA/Фото Віталій Ухов

Пилип Коляденко/Фото Віталій Ухов

Іван Фролов/Фото Віталій Ухов

Андрій Чорновол/Фото Віталій Ухов

Даша Квіткова/Фото Віталій Ухов

Алан Бадоєв/Фото Віталій Ухов

Ірина Горова/Фото Віталій Ухов

Володимир Завадюк/Фото Віталій Ухов

Даша Кацуріна/Фото Віталій Ухов

Гарік Корогодський/Фото Віталій Ухов

Євген Кошовий з родиною/Фото Віталій Ухов