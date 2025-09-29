ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Стильні образи гостей на б’юті-презентації в Києві

Захід відбувся на 30-му поверсі, звідки відкривається захопливий вигляд на столицю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Стильні образи гостей на б’юті-презентації в Києві

У Києві відбулася перша офіційна презентація в Україні Tan-Luxe — культового бренду автозасмаги зі skincare-ефектом від Soulmates. Івент відбувся на 30-му поверсі Taryan Towers, звідки відкривається неймовірна панорама на столицю.

На вечорі панувала витончена й водночас драйвова атмосфера: живе звучання саксофона дарувало ніжність і романтику, а ритмічні треки від діджейки заряджали енергією.

Захід відвідали інфлюенсери та друзі бренду, які продемонстрували стильні образи.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie