Стильні образи гостей на б’юті-презентації в Києві

У Києві відбулася перша офіційна презентація в Україні Tan-Luxe — культового бренду автозасмаги зі skincare-ефектом від Soulmates. Івент відбувся на 30-му поверсі Taryan Towers, звідки відкривається неймовірна панорама на столицю.

На вечорі панувала витончена й водночас драйвова атмосфера: живе звучання саксофона дарувало ніжність і романтику, а ритмічні треки від діджейки заряджали енергією.

Захід відвідали інфлюенсери та друзі бренду, які продемонстрували стильні образи.