- Категорія
- Шоу-бізнес
- Час на прочитання
- 1 хв
Стильні образи гостей на б’юті-презентації в Києві
Захід відбувся на 30-му поверсі, звідки відкривається захопливий вигляд на столицю.
У Києві відбулася перша офіційна презентація в Україні Tan-Luxe — культового бренду автозасмаги зі skincare-ефектом від Soulmates. Івент відбувся на 30-му поверсі Taryan Towers, звідки відкривається неймовірна панорама на столицю.
На вечорі панувала витончена й водночас драйвова атмосфера: живе звучання саксофона дарувало ніжність і романтику, а ритмічні треки від діджейки заряджали енергією.
Захід відвідали інфлюенсери та друзі бренду, які продемонстрували стильні образи.