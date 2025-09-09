- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 1 хв
Стильні та ефектні: сестри Періс і Нікі Гілтон приголомшили образами на музичній церемонії
Вони вийшли разом на червону доріжку і сяяли перед фотографами в ефектних сукнях.
Красуні Гілтон — сестри Періс і Нікі — відвідали разом музичну церемонію MTV Video Music Awards 2025, що відбулася у США в неділю.
Сестри мали гламурний вигляд і позували обійнявшись. Періс одягла того дня доволі епатажне вбрання, адже на ній була сукня від The Blonds у вигляді язиків вогню. Виконана вона була з чорної шкіри, мала асиметричний поділ та лінію декольте. Носила цю сукню голлівудська білявка із цупкими колготками чорного кольору та туфлями на підборах. Волосся вона зібрала у високий довгий «кінський» хвіст, додала до образу чокером і масивні прикраси.
Нікі ж обрала більш гламурний лук, адже сяяла в блакитній сукні з розрізами і стразами від Bronx and Banco, яку доповнила босоніжками з камінням від Aquazzura і довгим нарощеним волоссям.
Потім Періс переодяглася в сукню з торочкою з каменів, щоб вийти на сцену для вручення нагороди за найкращу пісню року.