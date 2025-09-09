ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
250
1 хв

Стильні та ефектні: сестри Періс і Нікі Гілтон приголомшили образами на музичній церемонії

Вони вийшли разом на червону доріжку і сяяли перед фотографами в ефектних сукнях.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нікі та Періс Гілтон

Нікі та Періс Гілтон / © Associated Press

Красуні Гілтон — сестри Періс і Нікі — відвідали разом музичну церемонію MTV Video Music Awards 2025, що відбулася у США в неділю.

Сестри мали гламурний вигляд і позували обійнявшись. Періс одягла того дня доволі епатажне вбрання, адже на ній була сукня від The Blonds у вигляді язиків вогню. Виконана вона була з чорної шкіри, мала асиметричний поділ та лінію декольте. Носила цю сукню голлівудська білявка із цупкими колготками чорного кольору та туфлями на підборах. Волосся вона зібрала у високий довгий «кінський» хвіст, додала до образу чокером і масивні прикраси.

Нікі та Періс Гілтон / © Associated Press

Нікі та Періс Гілтон / © Associated Press

Нікі ж обрала більш гламурний лук, адже сяяла в блакитній сукні з розрізами і стразами від Bronx and Banco, яку доповнила босоніжками з камінням від Aquazzura і довгим нарощеним волоссям.

Нікі та Періс Гілтон / © Associated Press

Нікі та Періс Гілтон / © Associated Press

Потім Періс переодяглася в сукню з торочкою з каменів, щоб вийти на сцену для вручення нагороди за найкращу пісню року.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

