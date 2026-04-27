Шоу-бізнес
44
2 хв

Стильні зірки на прем’єрі фільму про Майкла Джексона: Джамала у капелюсі, Міла Нітіч – у смугастому костюмі

Зіркові красуні продемонстрували стильні образи на івенті.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джамала і Даніель Скрипник

У Києві, в кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver), відбулася прем’єра довгоочікуваного байопіку про короля попмузики Майкла Джексона — «Майкл». Захід відвідали Джамала і Міла Нітіч, які продемонстрували стильні образи.

Джамала з’явилася у стильному чорному костюмі, який складався з жакета оверсайз із золотим ґудзиком і червоною підкладкою та широких штанів, а також у білому лонгсліві. Лук артистка доповнила чорним капелюхом і червоними гостроносими туфлями. У неї була гарна зачіска з локонами, натуральний макіяж, золотий ланцюжок з кулоном на шиї і браслети на руках.

Джамала

Міла Нітіч постала на івенті у сірому двобортному жакеті і таких самих штанях-кльош, які вона скомбінувала з чорними туфлями і чорною сумкою. У співачки було розпущене волосся, ніжний мейк, сережки-кільця з камінням у вухах і срібний ланцюжок з підвіскою у вигляді серця на шиї.

Міла Нітіч

На івенті також побували: Анна Добриднєва, Мішель Андраде, LAUD, OKS, Уляна Ройс Голубенко, Alice Change, гурт The Elliens, оперний співак Юрій Годо, прима-балерина Катерина Кухар, ведуча Оксана Гутцайт, учасниці шоу «Холостяк» Аліна Пухальська і Надін Головчук, акторки Лі Берлінська та Олена Олар.

Анна Добриднєва

Вікторія Шептієнко і Мішель Андраде

LAUD

OKS

Микола Матросов і Оксана Гутцайт

Alice Change

The Elliens

Олексій Донцов

Марієтта

Аліна Пухальська

Олексій Прищепа

Особливою подією став перформанс Даніеля Скрипника — українського митця, у портфоліо якого співпраця з Джамалою, Тіною Кароль, TVORCHI, Jerry Heil, Ziferblat, а також зі світовими зірками The Weeknd, Billie Eilish та Imagine Dragons.

Анна Могир і Даніель Скрипник

Напередодні івенту Даніель створив унікальні артпостери, які прикрасили зали кінотеатру. Під час прем’єри він презентував перформанс, у якому, поєднуючи танець і живопис, створив образ культового Майкла.

Даніель Скрипник

Про фільм

Це історія про становлення одного з найвпливовіших музикантів усіх часів — Майкла Джексона. Головну роль у стрічці виконав Джаафар Джексон — племінник Майкла Джексона, що додало історії особливої автентичності та емоційної глибини.

Фільм «Майкл» можна переглянути в українських кінотеатрах.

