Сучасно і танцювально: Павло Зібров разом із гуртом KOLABA оновили легендарну пісню "Хрещатик"

Народний артист України у колаборації з відомим дуетом дав друге дихання легендарному хіту.
Павло Зібров вміє дивувати та слідкує за трендами. Цього разу разом із гуртом KOLABA співак обʼєднався і оновив свою легендарну пісню "Хрещатик".
Новою версією хіта артисти хочуть розширити горизонти цього шедевра, адже "Хрещатик" втілює в собі душу та енергію самого Києва, де переплітаються минуле і майбутнє, традиції та інновації. Ця пісня є символом єднання та гордості для кожного українця і тих, хто любить та цінує багатство культурної спадщини.
Для KOLABA це вже не перша співпраця з народними артистами, в їхній колекції оновлених пісень – "А липи цвітуть" з Іво Бобулом, що залетіло на 4,5 млн переглядів, а також з Оксаною Білозір "Горобина ніч" – 1,8 млн. Гурт також створює ремікси для молодих співаків (CHEEV, Маша Кондратенко, Максим Бородін) та власні оновлені ремікси які стають трендами Тік Току – "Ой мамо люблю Гриця", "А калина не верба" та багато інших.
"Я слідкую за трендами та стараюсь йти в ногу з часом. За гуртом KOLABA слідкував, бачив їхні роботи, який вони роблять апгрейд старим пісням, та як під їхні треки запалює молодь. Час не застав чекати і хлопці звʼязались зі мною. Ми довго обговорювали все, щоб це було в контексті зі мною та водночас на молодіжній хвилі і вирішили, що нашу співпрацю потрібно розпочати саме з моєї легендарної пісні "Хрещатик", якій вже 29 років. Її знає вся Україна, а також за її межами, співають від мала до велика.
Співпраця видалась плідною, хлопці швидко зробили новий саунд, зняли оперативно кліп, режисером якого став Андрій Брунов. Сучасний Хрещатик, яскрава картинка, модні звуки – все для того, щоб глядач та слухач зміг відчути, як це по модному зараз казати, – "вайб" серця Києва", – поділився про колаборацію Павло Зібров.
Артист також зізнався, що він із гуртом готує ще одну новинку, яка буде сучасною і танцювальною.
"Одна із основних цілей проекту KOLABA – це розвиток і популяризація української музики. "Хрещатик" – хіт незалежної України, який поєднує покоління українців: в одних викликає глибоке почуття ностальгії, а в інших – свіжі враження й емоції. Історія "Хрещатика" розповідає про відданість, силу духу та віру в майбутнє.
Уже майже три десятиліття "Хрещатик" віддзеркалює у собі душу та енергію Києва, де переплітаються минуле і майбутнє, традиції й інновації. Ця пісня – це глибокий погляд на історію та сучасність міста, який перетинається з неймовірною музикою Павла Зіброва і потужним текстом Юрія Рибчинського, що не втрачають своєї актуальності.
Це одна з найкращих музичних присвят Києву! І ми раді дати друге дихання цьому легендарному хіту", – розповів гурт КOLABA.
Павло Зібров презентував пісню, яка стала саундтреком до документального фільму про українських захисників
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