Сучасно і танцювально: Павло Зібров разом із гуртом KOLABA оновили легендарну пісню "Хрещатик"

Павло Зібров вміє дивувати та слідкує за трендами. Цього разу разом із гуртом KOLABA співак обʼєднався і оновив свою легендарну пісню "Хрещатик".

Павло Зібров і KOLABA/Фото Олександра Демиденка

Новою версією хіта артисти хочуть розширити горизонти цього шедевра, адже "Хрещатик" втілює в собі душу та енергію самого Києва, де переплітаються минуле і майбутнє, традиції та інновації. Ця пісня є символом єднання та гордості для кожного українця і тих, хто любить та цінує багатство культурної спадщини.

Для KOLABA це вже не перша співпраця з народними артистами, в їхній колекції оновлених пісень – "А липи цвітуть" з Іво Бобулом, що залетіло на 4,5 млн переглядів, а також з Оксаною Білозір "Горобина ніч" – 1,8 млн. Гурт також створює ремікси для молодих співаків (CHEEV, Маша Кондратенко, Максим Бородін) та власні оновлені ремікси які стають трендами Тік Току – "Ой мамо люблю Гриця", "А калина не верба" та багато інших.

Павло Зібров і KOLABA/Фото Олександра Демиденка

"Я слідкую за трендами та стараюсь йти в ногу з часом. За гуртом KOLABA слідкував, бачив їхні роботи, який вони роблять апгрейд старим пісням, та як під їхні треки запалює молодь. Час не застав чекати і хлопці звʼязались зі мною. Ми довго обговорювали все, щоб це було в контексті зі мною та водночас на молодіжній хвилі і вирішили, що нашу співпрацю потрібно розпочати саме з моєї легендарної пісні "Хрещатик", якій вже 29 років. Її знає вся Україна, а також за її межами, співають від мала до велика.

Павло Зібров і KOLABA/Фото Олександра Демиденка

Співпраця видалась плідною, хлопці швидко зробили новий саунд, зняли оперативно кліп, режисером якого став Андрій Брунов. Сучасний Хрещатик, яскрава картинка, модні звуки – все для того, щоб глядач та слухач зміг відчути, як це по модному зараз казати, – "вайб" серця Києва", – поділився про колаборацію Павло Зібров.

Артист також зізнався, що він із гуртом готує ще одну новинку, яка буде сучасною і танцювальною.

Павло Зібров і KOLABA/Фото Олександра Демиденка

"Одна із основних цілей проекту KOLABA – це розвиток і популяризація української музики. "Хрещатик" – хіт незалежної України, який поєднує покоління українців: в одних викликає глибоке почуття ностальгії, а в інших – свіжі враження й емоції. Історія "Хрещатика" розповідає про відданість, силу духу та віру в майбутнє.

Павло Зібров і KOLABA/Фото Олександра Демиденка

Уже майже три десятиліття "Хрещатик" віддзеркалює у собі душу та енергію Києва, де переплітаються минуле і майбутнє, традиції й інновації. Ця пісня – це глибокий погляд на історію та сучасність міста, який перетинається з неймовірною музикою Павла Зіброва і потужним текстом Юрія Рибчинського, що не втрачають своєї актуальності.

Павло Зібров і KOLABA/Фото Олександра Демиденка

Це одна з найкращих музичних присвят Києву! І ми раді дати друге дихання цьому легендарному хіту", – розповів гурт КOLABA.

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