Сукні-водолазки, сумки-рибки та величезні шуби: 5 незвичайних та стильних образів цього тижня

Ми зібрали п'ять найцікавіших луків, гідних того, щоб подивитися на них ще раз.

Цього тижня зіркові красуні продемонстрували кілька оригінальних та досить незвичайних вбрань від знаменитих та маловідомих брендів.

Гайді Клум

Німецька супермодель відвідала церемонію Fashion Trust US Awards, що відбулася у вівторок увечері в Лос-Анджелесі. Для заходу Гайді обрала незвичайну сріблясту сукню з бантом від бренду Kate Barton, а ось доповнила її лук креативна сумка у вигляді акваріума з рибкою.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Мілена Сміт

Іспанська акторка обрала нестандартну сукню — це було чорне вбрання з імітацією портупеї попереду. Також вона одягла топбандо на груди та завершила лук черевиками з 3D-квітами.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Елізабет Марі Шевальє

Американська модель Playboy, зірка Instagram і OnlyFans вийшла у світ у провокаційному луку, адже одягла чорну мінісукню зі стразами, яка розкішно просвічувалася від спалахів фотокамер.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Демі Мур

Акторка у свої 60 років теж віддала перевагу ефектній сукні. На Fashion Trust US вона з'явилася в зеленій сукні та величезній шубі від бренду Givenchy.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю

Здивувала вбранням і акторка Флоренс П'ю, адже прийшла на прем'єрний показ фільму у кокетливій сукні від Valentino.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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