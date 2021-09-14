Сукні, золоті обладунки і яскравий манікюр: чоловічі образи на червоній доріжці Met Gala

Бал Інституту костюма цьогоріч потішив кількістю зірок на ньому, які сяяла на червоній доріжці у розкішних образах. Спостерігати за чоловіками було куди цікавіше, ніж за жінками, адже вони рясніли сміливими вбраннями як ніколи.

Найочікуваніша фешнподія року Met Gala — це справжній подіум, на якому зірки змагаються за звання найефектнішої красуні на червоній доріжці.

Вихваляються найкращими своїми вбраннями на Балу Інституту костюма не лише жінки, а й чоловіки. Слід визнати, що деякі з них мають навіть розкішніший вигляд, ніж жінки. Вони не соромилися у виборі кольорів, фасонів і силуетів. Особливу увагу сильна половина людства приділила аксесуарам і своєму манікюру.

Пропонуємо розглянути найепатажніші і яскраві аутфіти чоловіків на червоній доріжці Met Gala.

Американський хіпхопвиконавець — 37-річний Кід Каді, обрав для вечора лук від Louis Vuitton. На ньому був блакитний плюшевий світшот, довга спідниця з клейонки з різнобарвним принтом та чорні штани.

Кід Каді / Associated Press

Вбрання він доповнив салатово-блакитними кедами і блискучою фігуркою, яка висіла на масивному ланцюжку на шиї. Волосся він пофарбував у салатовий колір і зробив насичений макіяж смокі-айс. Блакитний манікюр завершив образ артиста.

Австралійський співак — 26-річний Трой Сіван, з'явився перед публікою у чорній сукні від Altu довжини максі з вирізами по боках. Вбрання оголювало верхню частину торса артиста. Сукню він поєднав з чорними черевиками на екстремально високій квадратній платформі.

Трой Сіван / Associated Press

Шию він прикрасив делікатним діамантовим намистом, а руку — чорним ремінцем.

Трой Сіван / Associated Press

Королем Балу Інституту костюма без сумнівів можна назвати провокаційного американського 22-річного репера — Lil Nas X. Музикант продемонстрував на червоній доріжці одразу три образи, продуманих до деталей. Спочатку він з'явився у величезній бежевій оксамитовій мантії від Versace з блискучою вишивкою і шлейфом.

Lil Nas X / Associated Press

Її реперу допомогли зняти два охоронці. Під нею Lil Nas X виявився одягнений у золотих обладунках, в яких був схожий на сучасного лицаря.

Lil Nas X / Associated Press

Образ музиканта доповнили золоті сережки і стрілки на очах.

Lil Nas X / Associated Press

Потім до нього знову підійшли охоронці і зняли з нього обладунки. Репер продемонстрував свій третій лук — розкішний обтислий комбінезон на блискавці, розшитий блискітками, паєтками та бісером. Його шию прикрашав золотий чокер Versace.

Lil Nas X / Associated Press

Взутий знаменитість був у чорні черевики на грубій підошві. Золотий манікюр гармонійно завершив лук репера.

27-річний американський актор Піт Девідсон поєднав у своєму аутфіті класичні кольори. На ньому була чорна сукня міді від Thom Browne, з-під якої визирав білий комір сорочки, і білий елегантний піджак з чорною облямівкою.

Піт Девідсон / Associated Press

До вбрання він взув чорні туфлі і одягнув чорні високі шкарпетки. Як прикраси знаменитість обрав діамантове намисто і намисто з червоними каменями. На очах були чорні окуляри.

32-річний американський репер — A$AP Rocky — вирішив привернути до себе увагу образом, який на час локдауну став дуже близьким для багатьох людей. Він вийшов замотаний у строкату ковдру ERL, зшиту з клаптиків.

A $ AP Rocky / Associated Press

А 25-річний актор Тімоті Шаламе на Met Gala прийшов у двобортному піджаку Haider Ackermann з контрастними лацканами, з-під якого визирала біла водолазка, і в білих штанях на гумці внизу, які були призібрані біля країв довгих білих шкарпеток. Складалося відчуття, що Тімоті просто заправив штани в шкарпетки.

Тімоті Шаламов на Met Gala 2021 / Associated Press

Вбрання він доповнив білими конверсами. А штани прикрасив платиновими діамантовими брошками Cartier.

Колумбійський співак у стилі реггетон — 36-річний J Balvin, сяяв перед камерами у чорному костюмі зі строкатими квітковими аплікаціями від Moschino. До нього артист одягнув таку саму балаклаву-маску. Образ він доповнив чорними черевиками на грубій підошві та безліччю срібних ланцюгів на шиї з великим медальйоном-смайликом.

J Balvin / Associated Press

Британський автогонщик, семиразовий чемпіон світу Формули-1 — 36-річний Льюїс Гемілтон, одягнув на церемонію Met Gala чорний костюм і екстравагантну білу прозору сорочку з невеликим мереживним шлейфом, який був схожий більше на фату, використану не за призначенням.

Льюїс Хемілтон / Associated Press

Вбрання він доповнив чорними туфлями з квадратними носками і діамантовими лаконічними сережками у вухах.

Американський дизайнер, художній керівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton і діджей - 40-річний Вірджіл Абло, віддав перевагу монохромному луку.

На ньому був багатошаровий білий костюм з блакитним написом Modernism, який складався з піджака, сорочки, краватки, штанів кльош і асиметричної спідниці.

Вірджіл Абло / Associated Press

Образ Абло доповнив білими кросівками, блакитними рукавичками і екстравагантним хутряним головним убором, який нагадував чи то вуха зайця, чи то індичку. На очах у нього були окуляри у білій оправі

Вірджіл Абло / Associated Press

Бруклін Бекхем одягнув на червону доріжку класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку. Акцент він зробив на взуття - на грубих шкіряних черевиках з масивною платформою.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Associated Press

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