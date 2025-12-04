Сукня-кейп з асиметрим вирізом та лелітками: роздивляємось новий образ принцеси Кейт з бенкету у замку

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Для державного бенкету, який проводився у Віндзорському замку на честь президента та першої леді Німеччини, принцеса Уельська обрала одне з найвидовищніших вечірніх поєднань за останній час — гламурну сукню та нову тіару.

Кетрін одягла сукню насиченого синього кольору від британського бренду Jenny Packham. Це була сукня-кейп повністю розшита лелітками синього кольору, але рукави-накидки вбрання були ніжно-блакитними. Сукня стала новинкою у гардеробі принцесси, оскільки раніше вона її ніколи не одягала.

Образ принцеса Уельська доповнила королівською тіарою яка носить назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії» та сережками королеви Єлизавети II.

Також у образі Кейт були орден короля Чарльза, стрічка та зірка Королівського Вікторіанського лицарського ордена, який вручають тим, хто надав особисті послуги монархові або членові королівської родини.

Завершували лук принцеси невеликий елегантний клатч, гламурні туфлі на підборах, макіяж та зачіска з розпущеним волоссям.

Весь образ Кетрін майстерно поєднував у собі сучасний гламур із давніми традиціями та відображав смак принцеси та її відчуття моди.

