ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Сукня-кейп з асиметрим вирізом та лелітками: роздивляємось новий образ принцеси Кейт з бенкету у замку

Майбутня королева обрала для своєї появи нову гламурну сукню та тіару-реліквію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт та принц Вільям

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Для державного бенкету, який проводився у Віндзорському замку на честь президента та першої леді Німеччини, принцеса Уельська обрала одне з найвидовищніших вечірніх поєднань за останній час — гламурну сукню та нову тіару.

Кетрін одягла сукню насиченого синього кольору від британського бренду Jenny Packham. Це була сукня-кейп повністю розшита лелітками синього кольору, але рукави-накидки вбрання були ніжно-блакитними. Сукня стала новинкою у гардеробі принцесси, оскільки раніше вона її ніколи не одягала.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Образ принцеса Уельська доповнила королівською тіарою яка носить назву «Східна тіара-кільце королеви Вікторії» та сережками королеви Єлизавети II.

Також у образі Кейт були орден короля Чарльза, стрічка та зірка Королівського Вікторіанського лицарського ордена, який вручають тим, хто надав особисті послуги монархові або членові королівської родини.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Завершували лук принцеси невеликий елегантний клатч, гламурні туфлі на підборах, макіяж та зачіска з розпущеним волоссям.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Весь образ Кетрін майстерно поєднував у собі сучасний гламур із давніми традиціями та відображав смак принцеси та її відчуття моди.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: The Prince and Princess of Wales

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: The Prince and Princess of Wales

Принцеса Кейт у красивих вечірніх сукнях (17 фото)

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie