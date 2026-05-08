Сукня Кейт Гадсон здавалась дуже простою, поки акторка не показала спину: вбрання усіх вразило
Вона обрала одраз, який просто не міг залишитись непоміченим.
Акторка Кейт Гадсон була однією з найпомітніших гостей на червоній доріжці прем’єри серіалу Netflix «Марті, життя коротке». Вона обрала яскраву помаранчеву сукню прямого крою від бренду Tod’s.
Її сукня здавалась дуже простою на перший погляд, однак, коли зірка повернулась — у всіх перехопило подих. У вбрання був ефектний бічний розріз аж до бедер та креативне переплетення тканини на спині в стилі хрест-навхрест. Також розріз був на спідниці сукні ззаду.
Кейт доповнила образ класичними чорними туфлями на підборах та скульптурними золотими сережками, а волосся зачесала назад в елегантний низький хвіст. Мінімалістичний макіяж ще більше підкреслив яскравість її образу акторки.