"Сукня помсти": Ніна Добрев продемонструвала ефектний образ у вбранні з пікантним декольте

Ніна Добрев/ фото: instagram.com/nina

Три тижні тому 36-річна канадська акторка болгарського походження, широко відома всім за серіалом «Щоденники вампіра», Ніна Добрев розлучилася зі своїм нареченим — триразовим олімпійським чемпіоном, американським сноубордистом Шоном Вайтом. Він освідчився їй в жовтні минулого року і підніс перстень із діамантом у п’ять каратів.

Що стало причиною розставання, ані Ніна, ані Шон, ані їхні представники не повідомляли, як і взагалі не підтверджували розрив. Однак акторка зникла із соцмереж аж на три тижні — як виявилося, вона відпочивала з друзями на яхті в Італії, і їй навіть уже встигли приписати роман з актором Заком Ефроном.

Однак учора, 2 жовтня, Добрев повернулася в Instagram, але гучних заяв робити не стала, а здивувала всіх своїм розкішним образом.

Ніна Добрев/ фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев/ фото: instagram.com/nina

На фото вона позувала в ефектній чорній обтислій сукні від Cult Gaia з пікантним декольте і золотою деталлю на ній. Її гарний образ доповнювали золотий клатч, великі золоті сережки і золоті босоніжки. Волосся Ніна зібрала в низький тугий пучок і залишила одне пасмо вздовж обличчя, зробила макіяж з акцентом на очі, які підвела чорним олівцем.

Ніна Добрев/ фото: instagram.com/nina

Ніна Добрев та Ешлі Парк/ фото: instagram.com/nina

У коментарях фоловери акторки охрестили цю сукню «сукнею помсти» — так називають карколомне вбрання, яке відомі жінки вдягають під час свого першого виходу у світ після розставання з коханим, що несе послання: «дивись, що ти втратив». Такі сукні вдягали навіть принцеса Діана та Наталі Портман.