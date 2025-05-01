Сукня Прісцилли Преслі для медового місяця: розглядаємо вбрання дружини короля рок-н-ролу

Прісцилла та Елвіс Преслі / © Getty Images

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Співак Елвіс Преслі та Прісцилла Больє одружилися 1 травня 1967 року на церемонії, яка відбулася в номері готелю Aladdin у Лас-Вегасі, заповненому квітами та свічками. Захід був відносно скромним, враховуючи те, що це було весілля суперзірки. Наречена носила сукню у стилі ампір, фату та тіару.

Серед запрошених було лише 14 гостей, а церемонія відбулася вранці, близько 10 ранку. Після святкування Прісцилла та Елвіс полетіли до Палм-Спрінгс, де провели лише три дні. Приватний літак парі надав співак та актор Френк Сінатра.

Прісцілла і Елвіс Преслі / © Getty Images

Прісцилла одягла класичну білу сукню-футляр з великим чорним бантом на грудях, яку доповнила туфлями з Т-подібними ремінцями і сумкою. Її волосся було укладено в об'ємну зачіску з начосом, а на обличчі був дуже яскравий макіяж із чорними стрілками.

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«Це було після нашого весілля, посадка на літак, повернення до Палм-Спрінгсу. Було дуже природно, що Елвіс і я ніби злилися докупи. Я завжди вибирала дуже ошатні речі, і вони завжди, здавалося, точно відповідали тому, що носив Елвіс. Це літак Френка Сінатри. Френк запропонував нам літак, щоб ми могли все приховати та зберегти в таємниці. З його боку було дуже люб’язно зробити це, бо це дуже допомогло, бо після весілля папараці безперечно переслідували нас. Ми попрощалися з деякими друзями, які були там у Вегасі, і готувалися сісти у літак. Це було приємним подарунком для нас», — сказала вона у відео для видання Vogue.

Потім пара вирушила до свого будинку Грейсленд, де провела кілька тижнів у тиші та самоті.