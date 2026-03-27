Сукня з декольте, шкіряний жакет і мереживне боді: учасниці "Холостяка" у стильних луках позували на кіноподії у Києві
Красуні завітали на прем’єрний показ українського фільму «Скамер».
У Києві, в кінотеатрі «Оскар», відбулася гучна галапрем’єра молодіжної кримінальної драми «Скамер» режисера Дмитра Єфремова. Захід відвідали учасниці різних сезонів реалітішоу «Холостяк», які продемонстрували стильні образи.
Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька, яка зіграла свою дебютну роль у цьому фільмі, постала у чорній сукні максі з глибоким декольте.
Фіналістка 14-го сезону «Холостяк» Анастасія Половинкіна позувала у зухвалому образі total black. На ній був шкіряний жакет, з якого визирав бюстгальтер, асиметрична спідниця, панчохи і гостроносі босоніжки.
Учасниця 14-го сезону проєкту Ірина Пономаренко з’явилася у чорній косусі, мереживному боді, чорних штанях і взутті.
На івент завітали і їхні колеги з 14-го сезону: на Ірині Кулешиній був жакет із прорізаними рукавами, лосини і туфлі з прозорими вставками і на шпильках, на Оксані Шанюк — шкірянка, топ із пікантним декольте і штани, а на Яні Андрієнко — сукня міді та взуття на грубій підошві.
Були присутні і дівчата з «Холостяка-13». Аліна Пухальська поєднала у своєму аутфіті чорний топ і червоні широкі штани, а Ксенія Щербач була в асиметричній сукні з відвертим декольте, пір’ям і коміром-накидкою.
Фільм «Скамер» вже на екранах українських кінотеатрів.