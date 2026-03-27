Сукня з декольте, шкіряний жакет і мереживне боді: учасниці "Холостяка" у стильних луках позували на кіноподії у Києві

Красуні завітали на прем’єрний показ українського фільму «Скамер».

У Києві, в кінотеатрі «Оскар», відбулася гучна галапрем’єра молодіжної кримінальної драми «Скамер» режисера Дмитра Єфремова. Захід відвідали учасниці різних сезонів реалітішоу «Холостяк», які продемонстрували стильні образи.

Переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька, яка зіграла свою дебютну роль у цьому фільмі, постала у чорній сукні максі з глибоким декольте.

Катерина Лозовицька/Фото Олександр Гоменюк

Фіналістка 14-го сезону «Холостяк» Анастасія Половинкіна позувала у зухвалому образі total black. На ній був шкіряний жакет, з якого визирав бюстгальтер, асиметрична спідниця, панчохи і гостроносі босоніжки.

Анастасія Половинкіна/Фото Олександр Гоменюк

Учасниця 14-го сезону проєкту Ірина Пономаренко з’явилася у чорній косусі, мереживному боді, чорних штанях і взутті.

Ірина Пономаренко/Фото Олександр Гоменюк

На івент завітали і їхні колеги з 14-го сезону: на Ірині Кулешиній був жакет із прорізаними рукавами, лосини і туфлі з прозорими вставками і на шпильках, на Оксані Шанюк — шкірянка, топ із пікантним декольте і штани, а на Яні Андрієнко — сукня міді та взуття на грубій підошві.

Ірина Кулешина, Оксана Шанюк, Анастасія Половинкіна та Яна Андрієнко/Фото Олександр Гоменюк

Були присутні і дівчата з «Холостяка-13». Аліна Пухальська поєднала у своєму аутфіті чорний топ і червоні широкі штани, а Ксенія Щербач була в асиметричній сукні з відвертим декольте, пір’ям і коміром-накидкою.

Аліна Пухальська, Катерина Лозовицька і Ксенія Щербач/Фото Олександр Гоменюк

Фільм «Скамер» вже на екранах українських кінотеатрів.

