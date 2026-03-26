ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Сукня з ефектом "голого" тіла: акторка Елізабет Дебікі приголомшила образом

Її вбрання було з колекції осінь-зима 2026, яку зовсім нещодавно презентували у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Дебікі / © Getty Images

Елізабет Дебікі, яка прославилась завдяки серіалу «Корона», відвідала галавечір присвячений новій виставці «Скіапареллі: Мода стає мистецтвом», яка представлена у музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.

Акторка обрала незвичну сукню від Schiaparelli з високою горловиною і без рукавів, але з оригінальним принтом, який імітував оголене тіло. Ця оптична ілюзія на трикотажній сукні привертала увагу і робила образ акторки без сумніву ефектним.

Дебікі доповнила лук також великими золотими сережками, браслетом та елегантними туфлями з відкритою п’яткою. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, яка демонструвала її довгу шию, а волосся не відволікало від принта на сукні.

До речі, оптична ілюзія стосувалась у цьому образі не лише сукні, а у прикрас, адже особливість бренду Schiaparelli у тому, що вони уміло експерементують з подібними речами. Сережки акторки були у вигляді губ з пирсінгом, а браслет прикрашений оком.

Дата публікації
Кількість переглядів
344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie