Сукня з ефектом "голого" тіла: акторка Елізабет Дебікі приголомшила образом

Елізабет Дебікі / © Getty Images

Реклама

Елізабет Дебікі, яка прославилась завдяки серіалу «Корона», відвідала галавечір присвячений новій виставці «Скіапареллі: Мода стає мистецтвом», яка представлена у музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.

Акторка обрала незвичну сукню від Schiaparelli з високою горловиною і без рукавів, але з оригінальним принтом, який імітував оголене тіло. Ця оптична ілюзія на трикотажній сукні привертала увагу і робила образ акторки без сумніву ефектним.

Елізабет Дебікі / © Getty Images

Дебікі доповнила лук також великими золотими сережками, браслетом та елегантними туфлями з відкритою п’яткою. Волосся акторка зібрала у високу зачіску, яка демонструвала її довгу шию, а волосся не відволікало від принта на сукні.

Реклама

До речі, оптична ілюзія стосувалась у цьому образі не лише сукні, а у прикрас, адже особливість бренду Schiaparelli у тому, що вони уміло експерементують з подібними речами. Сережки акторки були у вигляді губ з пирсінгом, а браслет прикрашений оком.