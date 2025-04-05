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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Сукня з великою квіткою: зірка супергеройського фільму скопіювала образ Селени Гомес

Бренд Magda Butrym став дуже популярним серед знаменитостей і побачити вбрання цієї марки можна на багатьох зірках.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ханна Джон-Кеймен

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Особливо полюбила сукні з квітами від цього бренду Селена Гомес — відома співачка, акторка та підприємниця.

Якось у сукні відтінку вершкового масла 32-річна зірка відвідала церемонію вручення премії Virtuosos Awards, яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю у Санта-Барбарі. Вбрання Селени було коротким і лаконічним, але в зоні стегон його прикрашала рюша з великою квіткою з тканини. Такий декор робив образ цікавішим та романтичним.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Точно в такій самій сукні, але насиченого червоного кольору, у світ вийшла зірка супергеройських фільмів Ханна Джон-Кеймен. Вона відвідала у цьому вбранні CinemaCon у Лас-Вегасі.

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Ханна Джон-Кеймен / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

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