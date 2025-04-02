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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1122
Час на прочитання
1 хв

Сукня за 600 доларів, яка просвічувалася: Кеті Голмс підвело вбрання на червоній доріжці

Попри все що Кеті в цій сукні мала надзвичайний вигляд.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Associated Press

46-річна Кеті Голмс, яка також є і театральною акторкою, відвідала прем’єру мюзиклу «Гленгаррі Глен Росс» на Бродвеї. Захід відбувся у театрі Palace у Нью-Йорку та супроводжувався червоною доріжкою.

Кеті одягла на цей захід чорну сукню від бренду Aflalo. Вона була однотонною, обтислою і з високою горловиною. Спина в неї була відкрита. Але сукня трохи підвела Голмс, адже через яскраві спалахи камер вона просвічувалася.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Вартість такої сукні складає 600 доларів.

Образ Кеті доповнила червоним клатчем Metier London, а також мюлями чорного кольору з відкритими пальцями від бренду Jude.

Раніше на прем’єру на Бродвеї Голм теж одягла чорну лаконічну сукню, але зовсім іншого фасону. Того разу на ній був лук від Khaite з колекції весна-літо 2025 року.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
1122
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