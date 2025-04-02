Сукня за 600 доларів, яка просвічувалася: Кеті Голмс підвело вбрання на червоній доріжці

Кеті Голмс / © Associated Press

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46-річна Кеті Голмс, яка також є і театральною акторкою, відвідала прем’єру мюзиклу «Гленгаррі Глен Росс» на Бродвеї. Захід відбувся у театрі Palace у Нью-Йорку та супроводжувався червоною доріжкою.

Кеті одягла на цей захід чорну сукню від бренду Aflalo. Вона була однотонною, обтислою і з високою горловиною. Спина в неї була відкрита. Але сукня трохи підвела Голмс, адже через яскраві спалахи камер вона просвічувалася.

Кеті Голмс / © Associated Press

Вартість такої сукні складає 600 доларів.

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Образ Кеті доповнила червоним клатчем Metier London, а також мюлями чорного кольору з відкритими пальцями від бренду Jude.

Раніше на прем’єру на Бродвеї Голм теж одягла чорну лаконічну сукню, але зовсім іншого фасону. Того разу на ній був лук від Khaite з колекції весна-літо 2025 року.

Кеті Голмс / © Associated Press

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