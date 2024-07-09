Сукня, костюм із перфорацією і шкіряні штани: три стильні образи Ріти Ори у червоному

Співачка в образах lady in red з'явилася на вулицях Нью-Йорка.
Ріта Ора любить яскраво одягатися і привертати до себе увагу своїми стильними луками. Нещодавні виходи артистки також не залишилися непоміченими.
Співачка продемонструвала три ефектних образи у всьому червоному.
Спочатку Ріта з'явилася на вулицях Нью-Йорка у довгій сукні з пікантним декольте, яку скомбінувала з босоніжками, сумкою і сонцезахисними окулярами і червоній оправі.
Потім Ора продемонструвала аутфіт у шкіряному жакеті, сорочці, шкіряних широких штанях і тих самих окулярах. Взута вона була у лаковані туфлі на шпильках.
Артистка вийшла у світ у вбранні з перфорацією, яке складалося з верху без рукавів і з блискавками та прямих штанів. На ній також були босоніжки, металеві сережки у вухах, ланцюжок на шиї і червоні окуляри цікавої форми.
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