Сукня-смокінг, топ-нагрудник і піджак із драконами: 3 найефектніші образи чоловіків на червоній доріжці

Завдяки своїм вбранням наші герої були у центрі уваги заходу.

У Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія вручення нагород американської кіноакадемії "Оскар" та післяоскарівська вечірка Vanity Fair. На червоних доріжках свої найкращі вбрання демонстрували не лише зіркові красуні. Чоловіки теж мали ефектний вигляд. Тож розглянемо найепатажніші чоловічі луки.

Найвишуканіший образ на червоній доріжці кінопремії з чоловіків продемонстрував американський кінорежисер, актор та інтернет-знаменитість Юджін Лі Янг.

Юджін Лі Янг / Фото: Associated Press

Він з'явився перед публікою у червоній сукні-смокінгу з пишною спідницею і драматичним шлейфом. Свій лук Янг доповнив кольє і каблучками.

Юджін Лі Янг / Фото: Associated Press

Вбрання Юджіна нагадало нам образ Біллі Портера з "Оскару-2019" у чорній оксамитовій сукні-смокінгу.

Гамбл Луканга обрав для своєї появи на "Оскарі" оксамитовий костюм темного відтінку кольору фуксії, піджак якого був прикрашений вишитими бісером і блискітками золотими східними драконами. Взутий він був в оксамитові чорні лофери.

Гамбл Луканга / Фото: Getty Images

А шотландський актор руандійського походження Шуті Гатва привернув до себе увагу на афтепаті премії топом-нагрудником кольору металік, який оголював його живіт. Верх він скомбінував із чорними штанями-кльош зі стрілками та чорними лакованими туфлями.

Шуті Гатва / Фото: Getty Images

До речі, подібні нагрудники стали справжнім трендом минулого року. Багато знаменитих красунь демонстрували сексуальні аутфіти у схожих топах.

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