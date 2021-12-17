Сукня-тюльпан та туфлі на платформах: Лілі Коллінз на прем'єрі серіалу "Емілі в Парижі"

Сукня-тюльпан та туфлі на платформах: Лілі Коллінз на прем'єрі серіалу "Емілі в Парижі"

Акторка зачарувала незвичайною сукнею, яка дуже нагадала нам квітку.

22 грудня на Netflix відбудеться прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Емілі в Парижі", де головну роль зіграла акторка Лілі Коллінз. У серіалі розповідається історія про американку, яка переїжджає по роботі до Парижа, заводить там нових друзів та шукає кохання. Минулого року цей серіал підкорив серця шанувальників милою героїнею, кумедною історією, паризьким шармом (адже справді знімався у Франції), та неймовірним вбранням головної героїні, яка постійно з'являлася лише у брендових луках.

Лілі мабуть вирішила від своєї екранної героїні не відставати та зачарувати шанувальників новим образом, який обрала для прем'єрного показу перших серій серіалу, що відбувся у кінотеатрі Edition, у Західному Голлівуді. Вона одягла коротку сукню-тюльпан з об'ємними рукавами від бренду Valentino, створену для осінньої кутюрної колекції 2021 року.

Лілі Коллінз / Getty Images

На міні Лілі був цікавий абстрактний принт, а також елементи вишивки лелітками. Доповнила вона цей образ високою зачіскою з чорним бантом, насиченим макіяжем, чорними колготками та туфлями на високій платформі, також від Valentino.

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