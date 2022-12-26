Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сукня, яка увійде в історію: хто автор вбрання Венздей, у якому вона танцювала у серіалі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
870
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сукня, яка увійде в історію: хто автор вбрання Венздей, у якому вона танцювала у серіалі

Сукня Венздей / Фото: скриншот з відео

Вбрання молодої акторки явно стало найпопулярнішим образом грудня.

Від моменту виходу серіалу "Уенсдей", більше популярності йому приніс незвичайний танець головної акторки Дженни Ортеги.

У серіалі дівчина танцює під пісню Goo Goo Muck американського панк-гурту The Cramps, але Інтернет "розірвала" швидша версія, що стала дуже популярною.

Однак крім незвичайного готичного танцю, варто звернути увагу і на вбрання дівчини, адже вона в цій сцені одягнена у чорну сукню з воланами та рюшами від французького Модного дому Alaïa, яка була представлена в колекції осінь-зима 2020 року.

Сукня Венздей / © скриншот з відео
Сукня Венздей / Фото: скриншот з відео

Також популярність серіалу спровокувала величезну кількість плагіату та підробок на це вбрання, які вже продаються на китайських сайтах. Копіюють і образ шкільної форми дівчини.

Сукня Венздей / ©
Сукня Венздей
Сукня Венздей / ©
Сукня Венздей

Ймовірно, тепер ця сукня від Alaïa стане однією з найкопійованіших, після образу Гарлі Квін у виконанні Марго Роббі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
870
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація