Сукня, яка увійде в історію: хто автор вбрання Венздей, у якому вона танцювала у серіалі

Від моменту виходу серіалу "Уенсдей", більше популярності йому приніс незвичайний танець головної акторки Дженни Ортеги.

У серіалі дівчина танцює під пісню Goo Goo Muck американського панк-гурту The Cramps, але Інтернет "розірвала" швидша версія, що стала дуже популярною.

Однак крім незвичайного готичного танцю, варто звернути увагу і на вбрання дівчини, адже вона в цій сцені одягнена у чорну сукню з воланами та рюшами від французького Модного дому Alaïa, яка була представлена в колекції осінь-зима 2020 року.

Сукня Венздей / Фото: скриншот з відео

Також популярність серіалу спровокувала величезну кількість плагіату та підробок на це вбрання, які вже продаються на китайських сайтах. Копіюють і образ шкільної форми дівчини.

Сукня Венздей

Сукня Венздей

Ймовірно, тепер ця сукня від Alaïa стане однією з найкопійованіших, після образу Гарлі Квін у виконанні Марго Роббі.

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