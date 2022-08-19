Сукня, яка змінила Інтернет: історія "голого" вбрання від Versace Дженніфер Лопес

2000 року світ просто збожеволів, коли на червону доріжку Grammy Awards вийшла Дженніфер Лопес. Вона стала сенсацією того вечора, хоча і не отримала жодної нагороди, а все тому, що одягла особливе вбрання - зелену сукню Versace з тропічним принтом.

Сукня мала V-подібне дуже глибоке декольте, яке оголювало повністю живіт Джей Ло і частково її груди. Низ вбрання був виконаний у вигляді трусів з таким же принтом, а талію прикрашала масивна брошка з каменями. Сукня була зшита з легкого шовку, мала довгі рукави і ще одну декоративну деталь з камінням на шиї.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

2000 року вартість сукні становила близько 15 тисяч доларів і, за словами Лопес, вона не дуже морочилася з її вибором. Більше вона переживала не через вбрання, а через саму церемонію Grammy. Тодішня стилістка знаменитості Андреа Ліберман принесла їй на примірку три сукні, серед яких було і це зелене вбрання, і вона його обрала.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Під час церемонії Лопес вийшла на сцену зі своїм колегою Девідом Духовним, щоб вручити нагороду за найкращий R&B альбом. Побачивши співачку публіка вибухнула і навіть трохи збентежила знаменитість, тому Духовний вирішив розрядити ситуацію сказавши: "Це перший раз за п'ять чи шість років, коли я знаю точно - ніхто не дивиться на мене".

Зелена сукня викликала фурор. Вона обговорювалася в пресі протягом ще декількох тижнів після церемонії, а зображення Лопес в ній були завантажені з сайту Grammy 642 917 разів лише за 24 години після заходу.

Тодішній керівник Google Ерік Шмідт згадував в одному з інтерв'ю, що вбрання Лопес стало 2000 року найпопулярнішим запитом за всю історію існування пошукача. Люди хотіли подивитися на сміливу сукню артистки. До речі, так працівникам Google прийшла геніальна ідея - запустити сервіс з пошуку картинок Google Images.

Цікаво і те, що спочатку все могло бути зовсім інакше. Стилістка відмовляла Лопес від появи в цьому вбранні. Річ у тім, що раніше його вже одягало кілька знаменитостей. Зокрема у сукні з тропічним принтом вперше з'явилася модель Ембер Валетта. Восени 1999-го року дівчина демонструвала сукню на показі Versace, а також з'являлася в ній у рекламній кампанії для бренду.

У грудні цього ж року відбувся Бал Інституту костюма Met Gala, гостею якого стала авторка сукні - Донателла Версаче. Вона одягла видозмінену версію цього вбрання без рукавів.

Донателла Версаче / Фото: Getty Images

Також 5 грудня 1999 року в схожій сукні, але лише оранжевого кольору, на церемонії вручення нагороди Vogue Fashion Awards на публіку вийшла акторка Сандра Буллок.

Сандра Буллок / Фото: Getty Images

А за місяць до появи Лопес на червоній доріжці в цьому вбранні з'явилася учасниця гурту Spice girls Джері Голлівелл. Вона одягла сукню на премію NRJ Music Awards, яка відбувалася у Франції.

Джері Галлівелл / Фото: Getty Images

Тому Лопес стала п'ятою, хто одягав подібне вбрання, але жодна з цих дівчат не прославила його. Ось уже протягом 22 років зелена сукня Versace з тропічним принтом асоціюється лише з Дженніфер.

Повторила свій успіх Лопес ще двічі. 2014 року вона інтерпретувала свій образ для виступу в Нью-Йорку.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

А 2019 року одягла нову версію культової сукні, щоб відсвяткувати 20-річчя образу і з'явилася у фіналі показу Versace весна-літо 2020.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Читайте також: