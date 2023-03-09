Сукня з розрізом, плащ із колосками і золота корона: розкішні образи Олі Полякової на благодійному концерті у Києві

Оля Полякова вчора, 8 березня, виступила з двома благодійними концертами у КВЦ "Парковий". Вона презентувала нову програму "Все буде добре", яка складається лише з українськомовних пісень. Частину коштів від продажу квитків артистка передасть на закупівлю дронів і пікапів для військових під Бахмутом.

Пресслужба

Пресслужба

Режисером шоу виступив Герман Нєнов.

Оновлену програму першими побачили військові, медики, волонтери і працівники ДСНС, для яких вхід був безкоштовним.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Головною темою програми є війна. На великому екрані більшість пісень супроводжувалися щемливим відеорядом з фронту, історіями наших захисників і жахливими кадрами руйнувань цивільних будинків.

Пресслужба

Пресслужба

У репертуарі Полякової тепер немає російськомовних композицій – їх переклали на українську. Ці пісні трансформувалися музично та ідейно. Тепер у треці "Шльопки" Оля у гумористично-саркастичній формі висміює "орків, чиї п'ятки розлетілися по грядках". "Лед тронулся" тепер має назву "Рай на землі", "Длинноногое счастье" – "Чарівні очі", а "Номер 1" артистка співає про українських захисників.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пісню "Тримай її" Полякова присвятила медикині Оксані Баландіній, яка втратила обидві ноги під час обстрілу, і її чоловіку. Партію скрипки до композиції виконав військовий скрипаль Мойсей Бондаренко, який прославився своєю грою на музичному інструменті у гарячих точках.

Цього вечора на сцену до Олі вийшов легендарний морпіх і захисник Маріуполя Михайло Діанов. Він подякував всім українцям за щоденну працю, відданість і підтримку ЗСУ.

Михайло Діанов і Оля Полякова/Пресслужба

Оля Полякова і Михайло Діанов/Пресслужба

Під час концерту Полякова продемонструвала кілька розкішних образів. Спочатку вона з'явилася перед публікою у довгій сукні, яка складалася із бежево-золотого корсету і білої спідниці з розрізом до стегна. Її голову прикрашала золота корона.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Ніжний аутфіт співачка доповнила укладанням з локонами і гарним макіяжем.

Пресслужба

Пресслужба

Потім зірка одягла зверху білий плащ без рукавів, розшитий символічними золотими колосками пшениці. У руки Оля взяла золотий меч, демонструючи сильну, незламну і вільну українку.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Далі Полякова продемонструвала ефектний образ у золотій мінісукні з торочками спереду, обладунками на руках і ногах. Лук вона доповнила золотистим головним убором у вигляді крил і босоніжками на високих підборах.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Нагадаємо, з новою програмою "Все буде добре" Оля Полякова вирушить у всеукраїнський тур, який стартує з концертів у Дніпрі і Кам'янському 11 та 12 березня.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

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