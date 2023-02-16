Сукня з величезним пуделем, "гола" і образ у стилі спортшик: три нові "божевільні" виходи Джулії Фокс

Вона вже зарекомендувала себе як епатажна зірка стритстайлу, оскільки жоден образ дівчини не можна назвати "звичайним".

Модель і акторка Джулія Фокс активно з'являється на публіці та її образи з кожним разом все більш відверті. Зірка стрітстайлу не боїться змінюватися, показувати своє тіло і слідувати трендам.

Під час Тижня моди в Нью-Йорку Джулія активно виходила у світ, демонструючи "божевільні" образи від молодих дизайнерів, з якими співпрацює.

Наприклад, днями дівчина відвідала показ дизайнерки та художниці Олени Велес. Її роботи відомі нетрадиційним підходом до моди. Джулія вибрала для показу прозору білу сукню, через яку просвічувалися її груди, шубу та "волосаті" мюлі. У руці модель тримала сумку, а ось на обличчі зробила яскравий макіяж.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Трохи раніше модель з'явилася на публіці в тому ж одязі, але поєднала його з іншим взуттям — чоботами досить дивного дизайну, оскільки на них були чорні кнопки.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також Фокс продемонструвала на вулицях Нью-Йорка рожеве вбрання — сукню без бретелей розшиту лелітками. Спереду вбрання прикрашав величезний білий пудель. Лук доповнили туфлі на неймовірно високих платформах, а також "мокре" укладання. Що мало трохи дивний вигляд, так це зона декольте, оскільки сукня була аж надто тісною і сиділа на Джулії не дуже добре. Але, мабуть, її стилістка мала саме такий задум.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

І третій образ моделі – це вбрання у стилі спортшик. Вона поєднала вільну футболку з сітчастим передом та спортивні шорти, що нагадують ті, які носять баскетболісти. Білизни під футболкою у Фокс не було, а її макіяж було виконано у червоній гамі. Навіть волосся вона пофарбувала спеціальною тимчасовою фарбою в червоний.

Завершували вбрання сумка-мішок та лаковані чоботи. Це вбрання вона обрала для показу Willy Chavarria, що проводиться під час Тижня моди у Нью-Йорку, 15 лютого.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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