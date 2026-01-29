Сума шокує: стало відомо, скільки грошей Нікола Пельтц отримує від свого батька на кишенькові витрати

Нікола Пельтц, її чоловік Бруклін та батько Нельсон Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Реклама

Стало відомо, що Нікола Пельтц отримує щомісячну допомогу у розмірі 1 мільйона доларів від свого батька Нельсона на так звані «кишенькові витрати».

Ця приголомшлива сума різко контрастує з фінансовою підтримкою, яку, як вважається, отримує чоловік Ніколи, Бруклін Бекхем, від своїх батьків, Девіда та Вікторії Бекхемів, пише Daily Mail.

Нікола Пельтц, її чоловік Бруклін і батько Нельсон Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Статки Нельсона Пельтца в рази перевершують статки подружжя Бекхемів, бізнесмен може похизуватися вражаючими статкоми у 1,6 мільярда доларів, тоді як статки Бекхемів становить 680 мільйонів доларів.

Реклама

Девід і Вікторія Бекхеми / © Getty Images

Марина Гайд у подкасті The Rest Is Entertainment каже: «Наскільки я розумію, Бекхеми дають Брукліну багато грошей, але не шалені суми, і певною мірою вони мріють, що він стане на власні ноги і стане незалежним. Можливо, Нельсон Пельтц заперечує це, але я чула, що він сказав їм: „Я даю своїй дочці мільйон доларів на місяць на кишенькові витрати“.

Нікола Пельтц і батько Нельсон Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Торік з’явилися повідомлення про те, що Девід і Вікторія побоюються, що їхній син опинився в «пастці» через передбачуваний шлюбний контракт пари, а також умови його проживання в Лос-Анджелесі.

Старший син Бекхемів вже більше року живе у голлівудському маєтку вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів зі своєю дружиною Ніколою, але повідомляється, що вона є основною власницею будинку.

Бруклін та Нікола Пельтц Бекхем / © Associated Press

У червні 2025 року джерело повідомило виданню The Sun, що сім’я Пельтц вважає, що Бекхеми недостатньо забезпечують їхнього сина, заявивши: «Як кажуть, гроші — корінь усього зла. Безумовно, у випадку з Бекхемами та Пельтцями це виявилося… підступною справою».

Реклама

Нагадаємо, у січні 2026 року Бруклін Бекхем публічно вперше прокоментував причину ворожнечі з його батьками, викликав шквал критики шанувальників подружжя Бекхемів.

Вікторія та Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Тим часом жінки з усього світу вирішили підтримати леді Бекхем, незважаючи на те, що вона не робила жодних заяв.