- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 435
- Час на прочитання
- 2 хв
Сума шокує: стало відомо, скільки грошей Нікола Пельтц отримує від свого батька на кишенькові витрати
Батько Ніколи — 83-річний Нельсон Пельтц — американський мільярдер, бізнесмен та інвестор, він дуже любить свою дочку та балує її навіть, коли дівчині вже трохи за тридцять.
Стало відомо, що Нікола Пельтц отримує щомісячну допомогу у розмірі 1 мільйона доларів від свого батька Нельсона на так звані «кишенькові витрати».
Ця приголомшлива сума різко контрастує з фінансовою підтримкою, яку, як вважається, отримує чоловік Ніколи, Бруклін Бекхем, від своїх батьків, Девіда та Вікторії Бекхемів, пише Daily Mail.
Статки Нельсона Пельтца в рази перевершують статки подружжя Бекхемів, бізнесмен може похизуватися вражаючими статкоми у 1,6 мільярда доларів, тоді як статки Бекхемів становить 680 мільйонів доларів.
Марина Гайд у подкасті The Rest Is Entertainment каже: «Наскільки я розумію, Бекхеми дають Брукліну багато грошей, але не шалені суми, і певною мірою вони мріють, що він стане на власні ноги і стане незалежним. Можливо, Нельсон Пельтц заперечує це, але я чула, що він сказав їм: „Я даю своїй дочці мільйон доларів на місяць на кишенькові витрати“.
Торік з’явилися повідомлення про те, що Девід і Вікторія побоюються, що їхній син опинився в «пастці» через передбачуваний шлюбний контракт пари, а також умови його проживання в Лос-Анджелесі.
Старший син Бекхемів вже більше року живе у голлівудському маєтку вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів зі своєю дружиною Ніколою, але повідомляється, що вона є основною власницею будинку.
У червні 2025 року джерело повідомило виданню The Sun, що сім’я Пельтц вважає, що Бекхеми недостатньо забезпечують їхнього сина, заявивши: «Як кажуть, гроші — корінь усього зла. Безумовно, у випадку з Бекхемами та Пельтцями це виявилося… підступною справою».
Нагадаємо, у січні 2026 року Бруклін Бекхем публічно вперше прокоментував причину ворожнечі з його батьками, викликав шквал критики шанувальників подружжя Бекхемів.
Тим часом жінки з усього світу вирішили підтримати леді Бекхем, незважаючи на те, що вона не робила жодних заяв.