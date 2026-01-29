ТСН у соціальних мережах

Сума шокує: стало відомо, скільки грошей Нікола Пельтц отримує від свого батька на кишенькові витрати

Батько Ніколи — 83-річний Нельсон Пельтц — американський мільярдер, бізнесмен та інвестор, він дуже любить свою дочку та балує її навіть, коли дівчині вже трохи за тридцять.

Нікола Пельтц, її чоловік Бруклін та батько Нельсон Пельтц

Стало відомо, що Нікола Пельтц отримує щомісячну допомогу у розмірі 1 мільйона доларів від свого батька Нельсона на так звані «кишенькові витрати».

Ця приголомшлива сума різко контрастує з фінансовою підтримкою, яку, як вважається, отримує чоловік Ніколи, Бруклін Бекхем, від своїх батьків, Девіда та Вікторії Бекхемів, пише Daily Mail.

Нікола Пельтц, її чоловік Бруклін і батько Нельсон Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Статки Нельсона Пельтца в рази перевершують статки подружжя Бекхемів, бізнесмен може похизуватися вражаючими статкоми у 1,6 мільярда доларів, тоді як статки Бекхемів становить 680 мільйонів доларів.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Getty Images

Марина Гайд у подкасті The Rest Is Entertainment каже: «Наскільки я розумію, Бекхеми дають Брукліну багато грошей, але не шалені суми, і певною мірою вони мріють, що він стане на власні ноги і стане незалежним. Можливо, Нельсон Пельтц заперечує це, але я чула, що він сказав їм: „Я даю своїй дочці мільйон доларів на місяць на кишенькові витрати“.

Нікола Пельтц і батько Нельсон Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц-Бекхем

Торік з’явилися повідомлення про те, що Девід і Вікторія побоюються, що їхній син опинився в «пастці» через передбачуваний шлюбний контракт пари, а також умови його проживання в Лос-Анджелесі.

Старший син Бекхемів вже більше року живе у голлівудському маєтку вартістю 11 мільйонів фунтів стерлінгів зі своєю дружиною Ніколою, але повідомляється, що вона є основною власницею будинку.

Бруклін та Нікола Пельтц Бекхем / © Associated Press

У червні 2025 року джерело повідомило виданню The Sun, що сім’я Пельтц вважає, що Бекхеми недостатньо забезпечують їхнього сина, заявивши: «Як кажуть, гроші — корінь усього зла. Безумовно, у випадку з Бекхемами та Пельтцями це виявилося… підступною справою».

Нагадаємо, у січні 2026 року Бруклін Бекхем публічно вперше прокоментував причину ворожнечі з його батьками, викликав шквал критики шанувальників подружжя Бекхемів.

Вікторія та Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Тим часом жінки з усього світу вирішили підтримати леді Бекхем, незважаючи на те, що вона не робила жодних заяв.

