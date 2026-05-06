Сумка Блейк Лайвлі, виготовлена ​​для Met Gala, була декорована ​​ілюстраціями її дітей

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Реклама

38-річна акторка Блейк Лайвлі на модному заході, який відбувся в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, доповнила свою розкішну сукню від Versace не менш розкішною сумкою. Тема заходу була «Мистецтво костюма», а дрескод — «Мода — це мистецтво», але Блейк обрала не відомий твір мистецтва, а малюнки своїх дітей.

«Ми намагалися знайти якийсь відомий, знаковий витвір мистецтва, щоб використати його і зробити вигляд, ніби він у рамці. А потім я сказала: „Слухай, якщо ви все одно будете робити щось на замовлення, може, зробите зображення моїх дітей?“» — розповіла вона Vogue на червоній доріжці.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

«Кожна з моїх дітей намалювала акварельну картину. Усі четверо це зробили, тож вони ніби зі мною, бо я теж сором’язлива і мені просто подобається мати дітей поруч. Хіба це не особливо?» — продовжила вона, жартуючи: «Якщо чесно, я, мабуть, могла б заховати їх під сукнею. Треба було їх туди й пронести», — сказала вона натякаючи на величезну спідницю сукні.

Реклама

Малюнки прикрасили милу і романтичну сумочку від Judith Leiber, прикрашену також стразами і камінням. Це була унікальна і особлива річ, яка додала всього образу сенсу.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

«Її любов до блиску й легкий відтінок химерності роблять її клієнткою мрії», — сказала Яна Матесон, головний креативний директор Judith Leiber, додаючи: «Клатч цього сезону, оздоблений малюнками її дітей, — це особливо зворушлива деталь. Ми використали нову форму мінодьєр із чотирма гранями, щоб можна було включити малюнок кожної її дитини».

Новини партнерів