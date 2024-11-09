Сумка, про яку майже не говорять: улюблений аксесуар Керрі Бредшоу із "Сексу і міста"

Говорячи про Керрі Брендшов — героїню серіалу "Сес і місто" — все насамперед згадують її дивні стосунки з чоловіками, туфлі Manolo Blahnik і сумки "багет" від Fendi. Однак чомусь абсолютно поза увагою залишається ще один аксесуар – сумки від бренду Sonia Rykiel.

Сара Джессіка Паркер із сумкою Sonia Rykiel / Фото: Getty Images

Попри те, що цей бренд залишився непоміченим, Сара Джессіка Паркер практично регулярно з'являлася з ними як в оригінальному шоу, так і в сиквелі під назвою "І просто так…". Сумки Sonia Rykiel характерні тим, що вони зазвичай виготовлені з м'якої шкіри, мають м'яку ручку, а також прикрашені якимось декором. Найчастіше на них можна побачити заклепки чи каміння.

Керрі Бредшоу дуже любила цей бренд та часто носила. У героїні було багато таких сумок різних розмірів та відтінків.

Сара Джессіка Паркер із сумкою Sonia Rykiel / Фото: Getty Images

Бренд Sonia Rykiel був заснований французькою дизайнеркою Сонею Рікель ще у 60-х роках. Жінка працювала у сфері моди протягом усього життя та померла 2016 року у віці 86 років. За свою багаторічну кар'єру Соня здобула звання ікони паризького шику та її часто називали королевою трикотажу.

Сумка від Sonia Rykiel / Фото: Getty Images

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