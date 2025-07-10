Сумку Джейн Біркін продали на аукціоні за рекордну суму

Hermès Birkin / © Associated Press

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Аксесуар створили 1985 року спеціально для Джейн і він став прототипом всіх наступних моделей сумок Birkin і названий на її честь.

Джейн Біркін / © Getty Images

Оригінал відрізняється від версій, що продаються зараз розміром, незнімним ремінцем і формою заклепок на дні. Також внутрішня блискавка аксесуара зроблена не Birkin.

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

На сумці багато потертостей, подряпин та слідів від наклейок. Відомо, що Джейн дуже любила прикрашати аксесуар різними дрібницями та брелоками, що стало її фішкою, а 2024 року подібне захоплення навіть завірусилося в соцмережах, оскільки з'явився тренд — Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Біркін-фікація вашої сумки).

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Таким чином, цей легендарний аксесуар створений Модним домом Hermès для акторки та співачки Джейн Біркін, був проданий на аукціоні в Парижі за 7 мільйонів євро або 8,2 мільйона доларів. Торги розпочалися з 1 мільйона євро (1,17 мільйона доларів США) і швидко досягли надхмарних висот.

© Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press