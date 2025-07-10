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- Шоу-бізнес
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Сумку Джейн Біркін продали на аукціоні за рекордну суму
Оригінальну сумку Birkin від бренду Hermès, яка належала самій акторці Джейн Біркін, продали на аукціоні Sotheby's 10 липня.
Аксесуар створили 1985 року спеціально для Джейн і він став прототипом всіх наступних моделей сумок Birkin і названий на її честь.
Оригінал відрізняється від версій, що продаються зараз розміром, незнімним ремінцем і формою заклепок на дні. Також внутрішня блискавка аксесуара зроблена не Birkin.
На сумці багато потертостей, подряпин та слідів від наклейок. Відомо, що Джейн дуже любила прикрашати аксесуар різними дрібницями та брелоками, що стало її фішкою, а 2024 року подібне захоплення навіть завірусилося в соцмережах, оскільки з'явився тренд — Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Біркін-фікація вашої сумки).
Таким чином, цей легендарний аксесуар створений Модним домом Hermès для акторки та співачки Джейн Біркін, був проданий на аукціоні в Парижі за 7 мільйонів євро або 8,2 мільйона доларів. Торги розпочалися з 1 мільйона євро (1,17 мільйона доларів США) і швидко досягли надхмарних висот.