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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Сумку Джейн Біркін продали на аукціоні за рекордну суму

Оригінальну сумку Birkin від бренду Hermès, яка належала самій акторці Джейн Біркін, продали на аукціоні Sotheby's 10 липня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Hermès Birkin

Hermès Birkin / © Associated Press

Аксесуар створили 1985 року спеціально для Джейн і він став прототипом всіх наступних моделей сумок Birkin і названий на її честь.

Джейн Біркін / © Getty Images

Джейн Біркін / © Getty Images

Оригінал відрізняється від версій, що продаються зараз розміром, незнімним ремінцем і формою заклепок на дні. Також внутрішня блискавка аксесуара зроблена не Birkin.

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

На сумці багато потертостей, подряпин та слідів від наклейок. Відомо, що Джейн дуже любила прикрашати аксесуар різними дрібницями та брелоками, що стало її фішкою, а 2024 року подібне захоплення навіть завірусилося в соцмережах, оскільки з'явився тренд — Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Біркін-фікація вашої сумки).

Таким чином, цей легендарний аксесуар створений Модним домом Hermès для акторки та співачки Джейн Біркін, був проданий на аукціоні в Парижі за 7 мільйонів євро або 8,2 мільйона доларів. Торги розпочалися з 1 мільйона євро (1,17 мільйона доларів США) і швидко досягли надхмарних висот.

/ © Associated Press

© Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

Сумка Джейн Біркін / © Associated Press

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