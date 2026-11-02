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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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454
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1 хв

Сумочка у вигляді масла, вим’я та роги: Демі Мур приміряла костюм корови на Геловін

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада традиційно відзначали Геловін, а у своїх соцмережах зірки продовжують ділитися враженнями та демонструвати свої костюми.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

Голлівудська акторка Демі Мур оригінально відсвяткувала Геловін і продемонструвала досить несподіване перевтілення. 63-річна зірка вирішила відмовитися від традиційних образів відьми чи вампіра і вбралася коровою. Більше того, акторка підготувала одразу два варіанти костюма, якими похизувалася в Instagram.

На першому знімку Мур з’явилася у кумедному худі з чорно-білим коров’ячим принтом, обручі з вухами та рогами, а також із рожевою накладкою у вигляді вимені. Образ вона доповнила високими шкарпетками з таким самим принтом і чорними черевиками. Але найнезвичайнішим аксесуаром стала мініатюрна сумочка у формі пачки вершкового масла.

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

На другому фото акторка продемонструвала більш сміливий варіант вбрання. Вона була в топі у вигляді бюстгальтера з коров’ячим принтом і короткій спідниці з мереживним фартушком.

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

«Від трав’яного відгодівлі… до молочної ферми», — з гумором підписала фотографії зірка, обігравши тему свого перевтілення. Крім того, Мур показала й саму корову, яка, судячи з публікації, надихнула її на створення костюма.

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

Демі Мур, фото: instagram.com/demimoore

Нагадаємо, раніше Гейлі та Джастін Бібери здивували всіх своїми парними костюмами на Геловін.

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