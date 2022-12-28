Сумська у худі з пір'ям, Огнєвіч – у кроптопі, Трінчер – у кетсьюті: зірки на прем'єрі української комедії "Сусідка"

В кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся допрем'єрний показ української романтичної комедії "Сусідка" виробництва компанії F Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

На прокат стрічки чекали понад десять місяців. Фільм, який мав стати головною романтичною комедією весни 2022-го, дав привід для теплих усмішок і розради в нинішні важкі часи. Адже картина повертає глядача в іншу реальність, у 2021-й рік, нагадуючи, як ми жили до повномасштабної війни.

Фільм мав вийти на екрани на початку березня. Як говорить продюсерка стрічки Олеся Ногіна, до прем’єри вже був готовий навіть фірмовий мерч:

"Першого вересня минулого року ми завершили знімання "Сусідки", а 23 лютого здали кінокопії в усі кінотеатри України. Перевірили технічні моменти, всеукраїнська рекламна кампанія була в розпалі, навіть виготовили брендовані паперові стаканчики для попкорну. 24 лютого зупинилося все. І ось сьогодні, незважаючи на дуже складну ситуацію, ми все-таки наважилися випустити стрічку в прокат. Дуже хочу, аби наш романтичний комедійний фільм допоміг покращити настрій глядачам та став певним світлом, на яке можна йти, щоб отримати порцію гарного настрою".

Серед гостей допрем’єрного показу була очільниця Держкіно України Марина Кудерчук, яка зазначила, що якісне українське кіно дарує позитивні емоції, такі необхідні зараз нам усім. Вона також подякувала продюсерам за рішення передати частину коштів з кожного проданого квитка на ЗСУ, завдяки яким ми зараз маємо можливість насолоджуватися українськими фільмами, музикою, культурою.

"Сусідка" – це легкий ромком, сповнений соковитого українського гумору і ліричних моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа. Режисеркою картини стала Наталя Пасеницька. В головній жіночій ролі знялася Ксенія Мішина. Офіційний саундтрек до фільму написав MONATIK.

В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого холостяка (Артемій Єгоров), який готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики (Ксенія Мішина), матері-одиначки, для якої на першому місці в житті – сімейні цінності та діти. Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінив їхні життя. Які з ними відбулися зміни та що стало причиною низки кумедних подій, глядач дізнається незабаром.

У стрічці "Сусідка" зʼявилися також Дмитро Гордон, Анна Трінчер і Джеррі Хейл.

Першими подивитися фільм прийшли Артемій Єгоров, Ольга Сумська, Анна Трінчер, Наталка Денисенко, Олег Скрипка, Злата Огнєвіч, Лілу, Жан Беленюк та інші.

В широкий український прокат "Сусідка" виходить завтра, 29 грудня. Частина коштів від продажу кожного квитка піде на підтримку ЗСУ.

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