- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
Сумує за літом: британська модель у бронзовому купальнику похизувалася стрункою фігурою
Джессіка Гейл потішила фоловерів архівним пляжним знімком.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — сумує за літом. В Instagram вона опублікувала знімок із літнього відпочинку на пляжі.
Красуня позувала на шезлонгу у бронзовому купальнику. Вона похизувалася гарною засмагою, стрункою фігурою і пишним декольте.
Гейл зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями, вуха прикраила сережками-цвяшками з камінням, а на руках були браслети Van Cleef & Arpels.
«Останнє моє фото з літа», — підписала Джес фото.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у безрукавці і шкіряних мінішортах прогулялася містом.