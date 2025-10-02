ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
96
1 хв

Сумує за літом: британська модель у бронзовому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Джессіка Гейл потішила фоловерів архівним пляжним знімком.

Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — сумує за літом. В Instagram вона опублікувала знімок із літнього відпочинку на пляжі.

Красуня позувала на шезлонгу у бронзовому купальнику. Вона похизувалася гарною засмагою, стрункою фігурою і пишним декольте.

Гейл зробила укладання з локонами, макіяж із довгими віями, вуха прикраила сережками-цвяшками з камінням, а на руках були браслети Van Cleef & Arpels.

«Останнє моє фото з літа», — підписала Джес фото.

Нагадаємо, Джессіка Гейл у безрукавці і шкіряних мінішортах прогулялася містом.

