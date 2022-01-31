Сумує за відпусткою: Елізабет Герлі у бікіні продемонструвала струнку фігуру та сексуальне декольте

56-річна акторка поділилася архівним фото.

Елізабет Герлі дуже скучила за відпусткою, в якій вона була востаннє ще до карантину. І поки вона ще не їде на відпочинок, їй залишається ділитися архівними світлинами з попередніх відпусток.

Так, акторка опублікувала в Instagram фото, на якому вона у бежевому бікіні з металевою фурнітурою від власного бренду Elizabeth Hurley Beach демонструє струнку фігуру та сексуальне декольте.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

"Не скаржуся, але моя остання відпустка, здається, була ціле життя тому — якраз перед першим карантином. Я йду в удавану відпустку і кілька днів житиму через свій телефон", — підписала фото акторка.

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