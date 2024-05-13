Супермодель 90-х Гелена Крістенсен показала, як виходила на подіум 31 рік тому

55-річна датська супермодель, зірка 90-х – Гелена Крістенсен – вирішила згадати, як на піку своєї кар'єри брала участь у модних показах популярних брендів.

Так, у своєму Instagram вона опублікувала фото, на якому знята на подіумі під час показу колекції осінь-зима Atelier Versace сезону 1993 року.

Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

Гелена відображена в мереживній сукні з драпіруванням із шифону. Їй на фото 25 років.

Нагадаємо, раніше Гелена Крістенсен з'явилася у сукні від саудівського бренду. Вона відвідала Тиждень моди у Лондоні та захід BFC x AlUla Creates. Це була презентація двох брендів із Саудівської Аравії. На заході модель з'явилася у вбранні-хмарі лавандового кольору від Atelier Hekayat. Її цибуля складалася з боді, мереживних колготок і сукні-накидки із зав'язками на талії та безліччю об'ємних рюшів.

Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

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