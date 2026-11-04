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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Супермодель Адріана Ліма підкреслила фігуру молочною сукнею з глибоким декольте

Зірка у гарному образі вийшла на червону доріжку модної премії.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Associated Press

Бразильська супермодель Адріана Ліма стала однією з гостей церемонії CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку зірка подіумів обрала гарний образ з акцентом на жіночний силует. 45-річна модель одягла молочну максісукню від бренду LaQuan Smith із глибоким декольте. Вбрання підкреслило фігуру знаменитості, а широкий чорний пояс акцентував увагу на її талії.

Ліма доповнила свій образ лаконічною зачіскою з волоссям, зібраним назад, виразним макіяжем з акцентом на очі та чорним манікюром. Завдяки мінімалістичним аксесуарам головним елементом образу стала саме сукня.

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

CFDA Fashion Awards — одна з найпомітніших церемоній в американській індустрії моди. Щороку премія об’єднує дизайнерів, моделей, акторів та інших представників шоу-бізнесу, щоб відзначити досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом та Ель Феннінг у розкішному плащі.

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