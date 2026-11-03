Супермодель Адріана Ліма позувала українській фотографині: ефектні фото

Адріана Ліма, фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Реклама

45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма стала головною героїнею листопадового номера Vogue Türkiye.

Адріана Ліма, фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Для фотосесії Ліма позувала українській фотографині Юлії Горбаченко в Нью-Йорку. На обкладинці модель зазнімкована на оксамитовому дивані в асиметричній обтислій червоній сукні з колекції Gucci Cruise 2027. Образ доповнили гладка зачіска та виразний макіяж з акцентом на очі.

Реклама

Для Адріани це особливе повернення: вперше вона з’явилася на обкладинці Vogue Türkiye ще в травні 2014 року. Через понад 12 років супермодель знову стала обличчям турецького глянцевого журналу.

Реклама

Також Адріана приміряла й інші ефектні образи від Gucci.

Зазначимо, Адріана Ліма — одна з найвідоміших «ангелів» Victoria’s Secret. Почала модельну кар’єру ще в підлітковому віці. Ліма брала участь у показах Victoria’s Secret Fashion Show від 1999 року. І на нещодавньому Victoria’s Secret Fashion Show 2026 також вийшла на подіум, продемонструвавши декілька образів.

Новини партнерів