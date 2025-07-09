Супермодель Гайді Клум поділилася фото з дорослими синами

Гайді Клум / © Getty Images

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Німецька модель та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок та двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Силом. Хоча для старшої доньки Лєні він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

У своєму Instagram Гайді показала фото, на якому зазнімкована із синами — 19-річним Генрі та 18-річним Йоганом.

Гайді Клум із синами / © Instagram Гайді Клум

А також зі своїм чоловіком — 35-річним музикантом Томом Каулітцем, за якого вона вийшла заміж у лютому 2019-го.

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Гайді Клум із чоловіком Томом / © Instagram Гайді Клум

Гайді часто каже, що діти — її головний пріоритет, незважаючи на модельну кар’єру. Вона сама возить дітей до школи та готує їм сніданки. Цікаво, що дочка Лєні та син Генрі пішли стопами мами і стали моделями. Нещодавно хлопець дебютував на подіумі у Парижі. Він взяв участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025 року.

Раніше, нагадаємо, красива та стильна Гайді Клум продемонструвала два луки у Лос-Анджелесі.

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