Супермодель Гайді Клум привітала доньку-модель Лені з 22-річчям і показала їхні смішні спільні фото

Гайді та Лені Клум / © Instagram Гайді Клум

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — опублікувала у своєму Instagram серію фото зі своєю донькою, теж моделлю Лені, якій сьогодні, 4 травня, виповнилося 22 роки.

На архівному фото Гайді позує зі ще маленькою донькою, яка в цей час колупається пальцем у носі. Напевно, у Лені теж є почуття гумору і вона не образиться на маму за таке фото.

Також супермодель показала відео зі святкової вечірки. Мама з донькою були в однакових кепках з цією самою фотографією.

Зазначимо, Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для старшої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, коли вже була вагітна від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Наразі вона одружена з 36-річним музикантом та учасником популярного гурту Tokio Hotel Томом Каулітцом. Нещодавно вони відсвяткували 7 років від дня весілля і вирушили в невеличку відпустку, звідки супермодель показала фото у бікіні.

