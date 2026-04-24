Супермодель Гайді Клум у бікіні та в компанії своїх собак засмагала біля басейну

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — одягла чорне бікіні та вирушила засмагати до басейну. Компанію їй склали її собаки — два німецькі короткошерсті пойнтери на прізвиська Uschi і Jager, а також новий домашній улюбленець сім’ї моделі — піврічне цуценя Фріц, яке вона нещодавно взяла з притулку.

Фріц влаштувався на рушнику на шезлонгу поруч із господинею. Судячи з відео та фото, цуценя вже звикло до нової сім’ї. До того ж воно вже встигло стати зіркою соцмереж, адже Гайді неодноразово потрапляла з ним на руках в об’єктиви папараці та завжди тепер бере його з собою на знімання.

Зірки дедалі частіше стали брати собак із притулку. Так, топмодель Сара Сампайо майже рік тому пережила сильний стрес — її улюблений собака Луї, імовірно, метис чихуахуа, зник і пошуки не принесли результату. Модель сильно переживала, проте за деякий час вона вирішила врятувати ще одного собаку, взявши собі домашнього улюбленця з притулку. У своєму Instagram вона поділилася милими фото свого улюбленця, дуже схожого на помісь мопса.

А 56-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон врятувала з притулку метиса шнауцера, якому вона дала кличку Клайд. Саме він надихнув свою господиню на написання дитячої книжки під назвою «Клайдео насолоджується життям», головним героєм якої є Клайдео, котрий виявив, що у нього є талант кухаря.