Супермодель Гайді Клум відсвяткувала дні народження своїх двох собак

Гайді Клум / © Getty Images

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53-річна німецька супермодель і суддя шоу «America’s Got Talent» — Гайді Клум— опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображені дві її собаки породи німецькі короткошерсті пойнтери на кличках Uschi та Jager. А привід для такого знімка — їхній день народження, їм виповнилося три роки.

Собаки зазнімковані в яскравих святкових капелюшках, поруч із ними — торт у формі кістки, кекси та якісь подарунки.

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді одного разу зізналася, що рішення взяти одразу двох цуценят виявилося дуже вдалим, особливо з огляду на насичений графік сім’ї. За її словами, коли господарів немає вдома, Уші та Ягер проводять час разом, граються один з одним і не нудьгують на самоті.

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Улюбленці швидко стали повноправними членами родини — вони навіть сплять в одному ліжку з Клум та її чоловіком Томом Каулітцем. А четверо дітей моделі допомагають доглядати за улюбленцями, вигулюють їх і займаються їхнім дресируванням.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум завела ще одну собаку — цуценя Фріца. Вона взяла його з притулку і тепер бере з собою на ділові зустрічі та зйомки.

Гайді Клум із собакою на руках / © Getty Images

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