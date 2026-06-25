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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Гайді Клум відсвяткувала дні народження своїх двох собак

Зірка опублікувала в Мережі кумедне фото своїх домашніх улюбленців.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

53-річна німецька супермодель і суддя шоу «America’s Got Talent» — Гайді Клум— опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображені дві її собаки породи німецькі короткошерсті пойнтери на кличках Uschi та Jager. А привід для такого знімка — їхній день народження, їм виповнилося три роки.

Собаки зазнімковані в яскравих святкових капелюшках, поруч із ними — торт у формі кістки, кекси та якісь подарунки.

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді одного разу зізналася, що рішення взяти одразу двох цуценят виявилося дуже вдалим, особливо з огляду на насичений графік сім’ї. За її словами, коли господарів немає вдома, Уші та Ягер проводять час разом, граються один з одним і не нудьгують на самоті.

Улюбленці швидко стали повноправними членами родини — вони навіть сплять в одному ліжку з Клум та її чоловіком Томом Каулітцем. А четверо дітей моделі допомагають доглядати за улюбленцями, вигулюють їх і займаються їхнім дресируванням.

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум завела ще одну собаку — цуценя Фріца. Вона взяла його з притулку і тепер бере з собою на ділові зустрічі та зйомки.

Гайді Клум із собакою на руках / © Getty Images

Гайді Клум із собакою на руках / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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